Resumo: 58º Episódio - 20 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno entra na sala a chamar por Linda. Alertados pelo barulho de Bruno, Lucas, Mel e Lurdes entram vindos de dentro. Ficam todos em choque com o cavalete com a coroa fúnebre para Linda. Lurdes sente-se mal e desmaia.

Ângela está ao telemóvel com a polícia e pede para irem lá casa o mais rápido possível porque aconteceu algo de grave com o cunhado. Vanessa e Sandra choram, desesperadas. Bruno está também ao telemóvel com a polícia e diz que é um caso de vida ou morte, para irem rapidamente. Mel e Lucas dão apoio a Lurdes, que está muito debilitada com o que se está a passar, mas estão em pânico.

Ângela fala com o guarda da GNR sobre o desaparecimento de Romeu. Ele pergunta se é normal Romeu dormir fora de casa. O guarda recebe uma chamada a avisar que aconteceu a mesma situação com Linda. Em casa de Linda, falam sobre o que pode ter acontecido. Vanessa chega e pergunta se eles fugiram juntos. Lurdes enerva-se com Vanessa e é bruta com ela. Bruno tenta acalmar o ambiente.

Linda corre ao longo da margem do rio à procura de Romeu e avista-o ao longe. Entra na água para o salvar. Linda está exausta e puxa Romeu, que está quase sem consciência, para a margem. Romeu tosse e expele a água dos pulmões, recupera e agradece a Linda, tentando abraçá-la. Linda dá-lhe o porta-chaves que tirou a Ramon que tem gravado “hacienda de Baco”. Romeu ensombrado e Linda pergunta se ele acha que pode ser o pai dele. Linda e Romeu explicam à GNR o que se passou com eles. Linda entrega o porta-chaves, mas a GNR diz que não podem invadir uma propriedade espanhola. Romeu pede proteção, mas a GNR diz não ter meios para ter guardas à porta de casa deles 24h. Romeu acaba por se enervar.

Vanessa chega a casa com Bruno, continuam sem saber deles. Bruno recebe uma chamada e fica nervoso, diz que eles estão na GNR porque foram raptados. Todos ficam em pânico.

Paloma fala com Leandro. Cajó entra e conta o que se passou com Linda e Romeu. Ficam chocados. Leandro, preocupado, manda uma sms a Mel.

Tó Quim goza com Vítor. Adelaide chega e fala sobre o que se passou com Romeu e Linda. Lucas entra e mal vê Dora vai ter com ela. Dora abraça-o e dá-lhe apoio.

Linda está em baixo, Mel tenta dar apoio à mãe. Bruno chega e pede-lhe desculpas, sente-se culpado. Bruno consola Linda e diz-lhe que não deixa que toquem na família dele.

Romeu mostra-se carinhoso com Vanessa, ela diz-lhe que devia ser ao contrário. Romeu pede a Sandra que olhe pela mãe enquanto ele faz uns telefonemas. Vanessa sente-se insegura. Romeu pega no tablet e pesquisa pela herdade espanhola. Liga a Linda e diz-lhe que amanhã vai à procura de mais pistas. Linda diz-lhe para ele deixar as autoridades fazerem o trabalho delas. Sente-se angustiada.

Mel está preocupada. Lucas percebe e pergunta o que se passa com ela. Mel acaba por desabafar sobre o que o agente lhe fez e Lucas fica furioso. Ela pede-lhe que não conte nada a ninguém.

Cajó não consegue tirar os olhos de Solange. Paloma repara e arma confusão com ela. Solange demite-se e vai embora. Paloma diz a Cajó que fartou-se de o sustentar e agora acabou. Cajó fica em choque!

Leandro é carinhoso com Sandra, o que deixa Ângela feliz. Ele quer o assunto de Dulce resolvido. Sandra fica irritada por a tia ter estragado o ambiente.

Serafim chega para irem jantar. Lurdes entra e diz que também vai com eles, sem dar tempo a Cátia de responder. Cátia diz que é melhor marcarem para outro dia. Lurdes chega e pergunta por ele, acabam por jantar as duas fora.

Vanessa não quer que Romeu vá até a herdade em Espanha, mas ele está decidido. Vanessa fica nervosa.