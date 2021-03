Resumo: 57º Episódio - 19 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda grava o videoclipe. Rita fica surpreendida ao ver que é Linda que canta. Paloma apresenta Rita a Linda. As duas falam animadas e simpatizam uma com a outra. Rita não tem receio da reação da editora Lua de Mel quando souberem que escreve as letras para Paloma.

Mel assusta-se com Cátia. Ela pergunta o que se passa e quando Mel vai para desabafar, Serafim entra e Cátia fita-o com olhar. Cátia diz à sobrinha que ele é um "amigo especial". Lurdes fala sobre Cátia e Serafim, não gosta que ela saia com ele. Linda chega e pede para falar com Bruno, avisa-o que não gostou de saber que ele falou com Paloma sobre o videoclip.

Leandro acaba por aceitar, mas tem condições. Sandra fica feliz e diz à tia que convenceu Leandro a voltar para a editora mas ele quer que ela limpe o nome dele e que não haja a antiga cláusula no contrato. Vanessa chega e pergunta por Romeu, mas ninguém sabe dele.

Amadeu está sentado com o portátil de Jéssica. Ela chega e pergunta se está tudo bem. Ele diz que queria comprar umas bicicletas para ajudar a equipa de ciclismo da associação. Jéssica acaba por ajudar.

Márcio pergunta à mãe se pode convidar Shakira para almoçar. Rebeca não entende que ele se refere à filha de Luís e não à cantora até que Vítor lhe explica. Rebeca diz que sim a Márcio.

Dora chega com mais licores e Rogério acaba por falar de Shakira. Dora continua a não gostar dela e ainda goza com ela. Rogério não gosta e manda-a sair, fica pensativo. Tentam que Shakira fale, mas sem sucesso. Rogério chega e entrega o cofre com o dinheiro a Amadeu. Rogério pede desculpas a Shakira pela maneira que a recebeu, os dois ficam comovidos.

Linda está muito irritada e arruma o café com brusquidão. Perdida nos seus pensamentos, não repara que alguém se aproxima e coloca um saco de tecido preto na sua cabeça, ela esperneia mas ele rodeia-lhe o tronco com um braço e leva-a arrastada.

Em casa, Vanessa desce as escadas e quando o olhar bate em algo fica chocada e grita. Ângela e Sandra surgem e ficam em choque ao ver uma coroa fúnebre num cavalete no meio da sala, com o nome de Romeu.

Dois carros com um raptor respetivamente trazem Romeu e Linda. Ramon espera-os. Linda e Romeu são entregues a Ramon que manda os raptores embora. Linda e Romeu ficam surpresos de estarem ali os dois. Ramon é bruto com eles e obriga Linda a ver Romeu ser atirado ao rio. Linda consegue escapar e vemos Anselmo dizer a Ramon para a deixar ir.