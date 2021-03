Resumo: 56º Episódio - 18 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel chega a casa, ainda está a tentar gerir o que se passou. Bruno chega meio ensonado e pergunta à filha se está tudo bem, fica preocupado.

Rúben está a comer quando vê na televisão a notícia do quadro, chama Emília. Ela, ao ver a notícia, acaba por contar que voltou porque foi ela que estragou o quadro, assumindo que não foram só saudades. Rúben fica triste.

Vítor está cheio de dores quando Rebeca chega e pergunta o que está ali a fazer deitado. Ela diz-lhe que podiam ter aproveitado o pequeno problema dele. Vítor não aguenta com dores.

Luís fala sobre o que se passou. Amadeu diz-lhe que Rogério está só a proteger Rute. Adelaide chega com Shakira, que continua sem falar e vestida para ir à missa.

Cátia mostra o vestido que fez para a irmã. Linda adora-o. Bruno chega e Cátia vai embora. Linda confronta Bruno. Ele fica irritado por ela ir usar aquilo e fazer o videoclip.

Leandro quer respostas sobre eles os dois. Mel é fria com ele. Bruno chega e pergunta a Leandro o que se passou com eles, Leandro sai magoado com Mel. Bruno fica sem entender o que se passa.

Ângela diz a Romeu que Leandro está com o orgulho ferido. Sandra diz que Paloma não gosta dela e que não consegue atuar sozinha em palco. Ângela e Romeu ficam preocupados.

Gabriel pega no seu telemóvel e acede à APP sem Rita ver. Ela, sem saber, passa pelo perfil falso dele e dá "match". Gabriel, atrapalhado, resolve mandar uma sms a ela.

Paloma mostra a Rita a letra que ela escreveu já musicada e cantada por Linda. Rita fica surpresa e contente, pede para conhecer a pessoa que canta a música. Paloma combina com ela no final da gravação do videoclip. Paloma recebe um telefonema de Bruno e sai para ir ter com ele. Bruno fala sobre o videoclip, pergunta se era preciso Linda estar com transparências e vestida de adolescente. Paloma enfrenta Bruno, deixando-o prestes a explodir.

Na associação, Luís chega com Shakira e apresenta-a a Jéssica. Vítor também chega, andando com dificuldade e usa um dossiê à frente do ventre. Tó acaba por gozar com ele. Mais tarde, Vítor pede a Tó para o levar ao hospital. Shakira acaba por sair para a sala treinos sem Luís reparar. Márcio está sozinho, a matar saudades do ballet quando Shakira entra. Ela observa-o e sorri. Márcio apresenta-se a Shakira e ela tímida, responde o seu nome. Shakira sente-se feliz.

Emília ainda está irritada com Rebeca por causa do espetáculo com Rúben... mas acaba por perdoá-la. Emília conta que foi ela que destruiu o quadro e foi despedida deixando Rebeca chocada. Emília fala que a sua vida é ali e quer casar com Rúben o mais rápido possível.

Na barbearia, Serafim está a falar com Rogério sobre Cátia quando vê Amadeu. Amadeu pede uma massagem ao escalpe e aproveita para falar sobre Luís, diz que ele merece uma segunda oportunidade. Rogério fica pensativo.

Sandra tenta convencer Leandro a voltar à editora, diz que já não é a mesma sem ele e precisa dele.

Romeu e Linda cruzam-se na rua. Romeu tenta falar com ela, mas esta diz-lhe que não consegue fazer as pazes com o passado.