Resumo: 54º Episódio - 16 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dora arruma os licores enquanto Lucas conta o dinheiro. Ele ainda está com ciúmes por causa de Rúben, mas ela desvaloriza. Lucas diz que o dinheiro não bate certo com as garrafas vendidas. Dora vê o pai passar e vai atrás dele, fica de queixo caído ao ver o pai ali. Luís tenta disfarçar, mas acaba por dizer que a avó o meteu fora de casa. Dora acaba por ter pena e diz que o mete a dormir lá em casa sem a mãe saber.

Sandra diz que Paloma acha que ela não tem talento nenhum. Romeu diz que pode falar com ela, mas Sandra não quer ser tratada de forma diferente. Romeu acredita nela e diz que amanhã vão juntos para a editora.

Ângela está satisfeita e relaxada quando tocam à campainha. Mel entra sem pedir e diz que pode chamar Leandro novamente porque eles acabaram e dá a palavra dela que não volta a aproximar-se dele.

Leandro liga a Mel e deixa-lhe uma mensagem de voz a dizer que precisa de falar com ela, tudo o que se passou não faz sentido. Leandro fica muito perturbado.

Mel diz que já não estão juntos e não tem razão para não chamá-lo de novo para a editora. Ela sabe que precisam dele assim como ele também precisa de trabalho. Ângela percebe que ela se afastou para o ver feliz.

Jéssica está triste. Adelaide pergunta como correu o leilão, mas Jéssica não quer falar. Adelaide também não está com disposição para conversas e ficam as duas em silêncio.

Mel vem arrasada e Linda assusta-se. Ela conta que terminou tudo com Leandro porque estava a dar cabo da carreira dele. Linda não sabe se a filha fez a coisa certa, mas apoia-a.

Dora entra em casa muito devagarinho e faz sinal ao pai para entrar. Luís pede que lhe arranje qualquer coisa para comer. Dora, sem paciência, manda-o ir para o quarto.

Romeu teve insónias durante a noite, está a olhar o vazio e fixa o olhar numa foto de família. Vanessa acorda e Romeu vai preparar-lhe o pequeno-almoço, diz que contratou uma empregada.

A GNR vai a casa de Romeu e entrega o KIT de ADN, não encontraram impressões digitais a não ser dele e de Ângela. Romeu pergunta qual é a hipótese do pai estar vivo. O guarda acha que é tudo folclore popular à volta da morte de Anselmo e Romeu como figura pública pode estar na mira de alguém para o assustar. Chega a nova empregada da casa de Romeu, Odília.

No café Disco Disse, Bruno fica muito agitado com a chegada de Sérgio. Sérgio quer o dinheiro que ele lhe deve e ameaça-o, ou lhe dá o dinheiro, ou abre a boca e estraga-lhe a vida e conta sobre o assalto que ele engendrou para receber o dinheiro do seguro. Faz-lhe um ultimato para lhe entregar o dinheiro a seguir ao almoço.

Leandro conta que Mel acabou com ele e está a pensar mudar-se para o Porto, quer sair de Panafiel. Gabriel acha que não vai adiantar de nada, que um coração partido leva anos a sarar, mas apoia-o no que ele decidir.

Cajó interrompe o momento zen de Paloma. Ela diz que vai sair e nas próximas horas vai estar ocupada, para ele mandar sms porque não vai poder atender. Cajó quer saber onde ela vai, mas Paloma não diz.

Ângela gela com a sms que recebe de um número desconhecido: “Há pessoas que nasceram com o rabo voltado para a lua, tu nasceste com ele virado para a sarjeta”. Lembra-se das palavras de Anselmo. Cajó farto de Paloma, quer separar-se. Ângela diz que o que têm não passa de sexo. Cajó fica magoado.

Anselmo diz a Ângela que um dia casam. Ângela não quer saber disso e Anselmo não gosta da reação dela. Não lhe deixa levar o material para vender se ela não pagar. Ângela farta, grita com ele.

Paloma está eufórica e Bruno, além de desconfortável com aquilo tudo, está nervoso por cauda de Sérgio. Mel estranha a atitude do pai. Elogia o look da mãe e a gravação do videoclip começa. Bruno liga para o seu banco para tentar pedir um empréstimo.

Leandro prepara as suas coisas para partir de Penafiel quando Ângela lhe bate à porta e convida-o para voltar para a editora Lua de Mel, mas Leandro não aceita.