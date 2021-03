Resumo: 52º Episódio - 13 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel atende a chamada do agente de Nando Ventura. Linda diz-lhe que aceite encontrar-se com ele. Paloma diz a Linda que já tem estúdio para gravarem. Paloma conta a Mel que Ângela vai lançar o dueto dela com Romeu. Linda pergunta se podem fazê-lo pois Mel também canta essa música. Paloma esclarece que tendo ela assinado a cedência de direitos, não podem fazer nada.

Vanessa sente-se menos bem. Atende a chamada de Ângela, diz que não vai para casa e avisa-a que o reinado dela acabou. Ângela quer saber onde a irmã está, aconteceu uma coisa mas não vai dizer-lhe por telefone, pede-lhe para ir já para casa.

No jardim, em Penafiel, vemos que alguém se aproxima de Sandra, mas depois recua. Romeu chega junto dela, vê que ela está triste e incentiva a filha a continuar a cantar, acredita nela e no seu potencial.

Bruno atende o telefone de casa. Fica nervoso quando não tem resposta e desliga. Voltam a ligar e novamente ninguém fala.

Em casa de Adelaide, Luís fica feliz ao ver Rute. Ela pede dinheiro e para assumir as responsabilidades para com os dois filhos. Luís diz que está sem trabalho, tenta aproximar-se dela, elogia-a, mas Rute dá-lhe para trás. Amadeu está de saída, Luís esconde o castiçal dele atrás das costas.

Lucas e Dora vendem licores. Cátia chega com a mãe depois de ver casas. Cátia diz a Serafim que gostou de uma mas depois falam sem a mãe estar. Lurdes fica orgulhosa dos licores.

Rúben queixa-se a Rogério de Emília. Rogério acha que ele devia apostar em Jéssica.

Mel está revoltada porque vão lançar a música dela. Nando convida-a para abrir os seus concertos. Mel tenta que ele convide Leandro mas ele diz que enquanto a história da violação não estiver resolvida, não é possível.

Vanessa não se sente nada bem. Apesar disso, Ângela conta-lhe sobre o Kit que enviaram a Romeu. Acha que alguém as quer tramar. Ângela diz que tem de contar que está grávida para desviar a atenção. Vanessa não quer que ele fique com ela por pena.

Gabriel comenta que Rita não tira os olhos do telemóvel. Ela diz que está a ver se encontra alguém para sair, Gabriel diz que vai ajudá-la a escolher e mete defeitos em todos.

Linda mostra um pouco da gravação da sua música. Bruno adora, está muito orgulhoso dela, só pede que tenha cuidado para não descobrirem. Linda diz que confia em Paloma.

Romeu veio trazer Sandra a casa. Esta diz que amanhã retoma as aulas de canto com Paloma e vai ver da mãe. Ângela comenta com Romeu que não se sente bem ali em casa, tem medo. Sandra grita a pedir ajuda.

Romeu entra a correr e Ângela vem atrás. Sandra chora muito aflita. Romeu vê a cama manchada de sangue e pergunta o que ela fez. Vanessa não tem forças. Ângela conta que ela está grávida de um filho dele.

Romeu, aflito, pega Vanessa ao colo para seguirem para o hospital. Romeu não percebe porque não lhe contaram que Vanessa estava grávida. Sandra pede ao pai que não a deixe morrer. Ângela tenta manter a calma e fica com Sandra.

Leandro prepara o jantar quando Mel comenta com ele as inscrições que teve no seu canal de Youtube. Leandro vai ver e fica feliz por ela. Mel fica com pena dele pelo que está a passar.

Rebeca conversa com Vítor sobre Vanessa e Ângela, tem medo que fechem a hamburgueria. Vítor não toma atenção. Vítor gostava que Márcio fosse para os bombeiros. Márcio afasta-se ao perceber que os pais entram em discussão.

Luís traz vinte e cinco euros a Rute para os filhos e pede para vê-los. Rute tenta controlar-se e deixa-o entrar. Rogério mal o vê diz que toma o pequeno-almoço fora e Dora diz que se fosse com ela era bem pior que a mãe.