Resumo: 51º Episódio - 12 de março (sexta-feira)

Cajó está frustrado porque Paloma não o deixa trabalhar, fala da música de Romeu e Mel quando Sandra entra e pergunta se Mel voltou. Cajó diz que não mas têm a música para lançar e a editora precisa de pôr música na rua.

Ângela, pela primeira vez, sente-se a perder o controlo da situação. Romeu quer ir à polícia. Sandra chega e Romeu apressa-se a esconder o kit de testes de ADN.

Paloma explica a Jonathan o comportamento que deve ter uma estrela, disfarça com a chegada de Romeu e Sandra. Romeu quer que Paloma ajude a filha para a lançar numa carreira a solo.

Vítor conta o episódio que teve com Jéssica, mas depois chegou Rúben com a tartaruga e as mulheres já não o largaram. Rebeca tem uma ideia, leiloar os bombeiros para um jantar a dois e a versão oficial é que o dinheiro do leilão vai para a corporação. Rebeca discute com Vítor por causa de Márcio estar sempre enfiado no quarto. Vítor diz que é consequência de ela não deixar o filho fazer o que gosta.

Na associação, Serafim e Cátia jantam em ambiente romântico. Serafim, muito bem vestido, está a suar por todos os lados. Adelaide manda servir a sobremesa e Tó Quim mete picante na mousse de chocolate, que os deixa aflitos. Adelaide manda-o embora e para compensá-los deixa o espaço só para os dois, coloca uma música a tocar e também sai. Cátia e Serafim dançam e beijam-se.

Rúben atende Emília em videochamada, os colegas gozam com ela. Rúben apressa-se a levantar o telemóvel para que se veja só a cara, está cheio de saudades dela, tem pena que ela não possa vir. Emília é gozada pelos colegas e muda de assunto com Rúben porque eles não param de rir. Emília diz que quando voltar avançam com o casamento.

Cátia está a trabalhar e Serafim oferece-lhe uma flor de plástico. Cátia conta que vai ver uma casa com a mãe. Rebeca anuncia a sua ideia do leilão dos bombeiros. Rúben diz que podem contar com ele. Jéssica fica chateada porque Rúben está do lado de Vítor, ele diz que é para ajudar a corporação, nas eleições está com ela.

Romeu mostra o kit ao guarda da GNR, estão a achar tudo estranho... Primeiro o assalto, depois o incêndio na editora e agora o kit. Romeu fala das suspeitas do pai estar vivo. Ângela tenta convencer-se que isso não é possível!

Linda chega com Bruno do hospital, quer que ele repouse. Vítor dá-lhe os parabéns pelo feito heróico e quer homenageá-lo enquanto Presidente de Junta de Freguesia.

Sandra está desconfortável com a postura de Paloma. Esta começa a minar-lhe a cabeça. Sandra não aguenta e começa a chorar, diz que não é capaz. Paloma ri-se mas logo mete um ar sério e vai atrás dela.

Falam da música de Romeu e Mel. Ângela diz que não tempo a perder e tem de ser já lançada. Sandra entra a chorar e diz que não aguenta a pressão enquanto Paloma finge-se preocupada.