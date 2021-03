Resumo: 50º Episódio - 11 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cajó só tem o dueto de Romeu e Mel para sair. Ângela dá o ok para a música ser lançada, pode ser o relançamento de Romeu. Se for a rampa de lançamento de Mel também, Ângela diz que a faz cair depois. Ângela vai encontrar-se com uma pessoa para ajudá-la com a questão do Anselmo.

Na sala de treinos, Jéssica espera que alguém apareça. Vítor quer implicar, diz que ela não pode estar ali. Jéssica pergunta para onde está a ir o dinheiro do ginásio. Vítor disfarça e sai. Rúben vem apoiá-la e as mulheres entram atrás dele para treinar.

Lucas e Dora estão a vender o licor da avó. Tó Quim goza com Serafim a achar que Cátia não quer mais nada com ele. Serafim confessa a Adelaide que está com medo de estragar tudo no jantar com Cátia.

Cátia fala com Serafim, está a despachá-lo mas Mel não deixa e diz à tia para aceitar. Mel só a quer ver feliz. Cátia diz que até se sente bem com a atenção dele.

Ângela senta-se com Manel Boaventura, tenta saber mais sobre a noite da morte de Anselmo. Ele diz que mesmo que Anselmo tivesse sobrevivido, a família do guarda que ele matou tinham-no encontrado. Ângela fica aliviada.

Paloma não quer que se mexa nas poupanças, cada um governa-se com o seu ordenado. Cajó não percebe porque ela está a ser tão dura. Paloma diz-lhe que não espere por ela para jantar.

Linda mostra a letra que escreveu a Bruno. Este adora. Lurdes entra e diz que Linda não devia confiar em Paloma. Linda pede que pare de agoirar porque dúvidas já ela tem.

Adelaide dá aulas de etiqueta a Serafim, como se deve comportar no jantar com Cátia. Serafim fica desagradado quando percebe que Tó Quim vai servi-los.

Adelaide impede Rogério de terminar de fechar a barbearia e entra com Amadeu e Serafim. Serafim está desconfortável no fato que Adelaide lhe arranjou, vem para cortar o cabelo.

Paloma fica emocionada a ouvir Linda cantar, diz que adorou a música. Paloma quer saber se Linda quer ir em frente pois já tem uma editora interessada nela. Linda aceita.

Cajó pergunta pelo encontro de Ângela com Manel. Cajó não entende o que Anselmo implicava para ela estando vivo e Ângela recorda que Romeu estava presente no momento em que Anselmo caiu ao rio e isso tem implicações para ela, que investiu tudo na carreira de Romeu. Cajó queixa-se que Paloma está insuportável.

Lucas serve ao pai um “licor da avó” sem ele saber, mas percebe que o sabor é idêntico. Bruno pergunta como a conseguiu convencer. Lucas diz que lhe fez mostrar que vai ser um negócio de sucesso. Bruno quer que o filho estude mas Lucas mostra-lhe o dinheiro que já fez e não quer perder a oportunidade de um bom negócio como este.

Na hamburgueria, Vanessa sente-se muito agoniada enquanto janta com a filha. Sandra diz que o ambiente em casa está melhor e sente vontade de voltar a cantar. Rogério aproxima-se e pede desculpas a Sandra pela atitude da irmã. Rúben goza com ele, para fugir de Sandra porque ela está cheia de problemas mas Rogério, já sentado na sua mesa, ainda lança um olhar encantado a Sandra.

Leandro está chateado por ter que recomeçar a cantar em casamentos. Mel tenta animá-lo mas Leandro é bruto e deixa-a magoada. Ele pede desculpa, diz que só quer negociar a dívida para se ver livre de Ângela.

Vanessa gosta de ver Sandra já acordada e a ouvir música. Sandra diz que está a ver músicas que possa cantar sozinha mas perde a esperança ao ver um vídeo de Mel.

Ângela, ao telemóvel com Leandro, não aceita receber o pagamento parcelado. Ou ele cumpre ou vão a tribunal. Romeu quer facilitar, mas Ângela não deixa. Romeu recebe uma encomenda de um kit de teste de ADN com um bilhete escrito “Tens a certeza que Sandra é tua filha?”. Romeu fica chocado e Ângela gela.