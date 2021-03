Resumo: 49º Episódio - 10 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tó trata dos pedidos circulando pelas mesas da associação. Serafim está a beber café quando Cátia chega. Cátia surpreende-se ao ver a sua mesa arrumada, Serafim diz que foi ele e convida-a para jantar. Rebeca entra à procura de Rúben.

Rúben e Jéssica treinam enquanto conversam. Ele conta-lhe da surpresa de Emília. Rebeca aumenta a temperatura do ar condicionado e faz um vídeo de Rúben a treinar, tirando a t-shirt da campanha.

Cajó diz que está a precisar de férias. Paloma diz que este ano não haverá férias, têm de poupar. Paloma fala com Rita sobre as letras das músicas e Gabriel percebe que Rita esconde alguma coisa.

Linda já deixou Bruno em casa, não fizeram as pazes mas ele aceitou ficar em casa da família até recuperar. Linda fica desagradada ao ver Cátia, esta diz que só queria ajudar. Acabam por fazer as pazes.

Mais tarde, Rúben treina e tem várias mulheres a olhar para ele, inclusive Dora. Rute também vem espreitar. Toda a gente fica a ver Rúben treinar.

As mulheres saem do ginásio e Adelaide aproveita para falar do seu filho. Mais tarde e sem saber, Vítor estranha tanta inscrição. Rebeca fala com Vítor para ele aproveitar as inscrições e não questionar. Vanessa fica desagradada porque não a vê a fazer nada.

Estão todos animados e brindam às melhoras de Bruno. Linda aproveita e conta que Paloma decidiu investir nela. Mel fica feliz por ela. Lucas diz que não quer o pai a dormir no sofá.

Romeu quer saber o que Linda estava a fazer na editora. Ela não acredita que ele possa estar a desconfiar dela, conta que achou ter visto o pai dele a entrar.

Vanessa está a ter um pesadelo. Sandra fica preocupada com a mãe, quer levá-la ao hospital. Vanessa diz que já passa, puxa a filha para si e abraça-a.

Em casa de Linda todos discutem. Linda diz que tentou dizer mas não tinha a certeza, seguiu a sua intuição e quando chegou à editora estava a tocar uma música da banda “Bigodes Marotos”. Bruno aproxima-se e diz que vai ficar. Linda fica feliz e diz a Romeu que não quer falar mais do assunto porque quer aproveitar todos os minutos com o marido. Romeu sai, mas ainda pergunta se ela viu a cara do homem, ela diz que não. Bruno garante que nunca os vai deixar.

Rute já sabe a razão que levou Linda a entrar na editora. Falam da coragem de Bruno. Lurdes tem pena de Rute por causa da situação com Luís.

Romeu está muito nervoso depois da conversa que teve com Linda. Ângela treme ao saber que Linda diz ter visto Anselmo mas tenta desvalorizar e começa a falar da empresa.