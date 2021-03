Resumo: 48º Episódio - 9 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Serafim e Cátia que estavam a ver a emissão deixam de ver. Rúben entra a dizer que há fogo na “Lua-de-Mel”. Serafim vai com ele.

Vanessa segura a ecografia do filho, vai guardá-la numa gaveta. Vanessa lembra-se de quando contou a Anselmo que estava grávida, a expressão é de repulsa.

Dora está triste com a separação dos pais. Lucas mostra-se compreensivo mas começa a aproximar-se dela de forma mais sensual. Acabam por cair na cama. Amadeu dorme profundamente no sofá. Amadeu está a sonhar que Adelaide lhe faz a barba. No sonho, ela é carinhosa e diz que já não é a primeira vez que o faz. Ouve-se um estrondo que o acorda. Dora e Lucas estão muito atrapalhados, acabaram de fazer amor. Dora ajeita as coisas para não se notar que partiram o estrado, não vai contar nada. Estão a sair quando ouvem a voz de Luís.

Rogério não quer falar com o pai, só veio entregar o dinheiro da barbearia. Luís tenta justificar-se. Amadeu acorda e pergunta se não tem vergonha na cara.

Lurdes descarrega na filha por não estar no hospital mas Cátia diz que também não foi. Lurdes acha que devia falar com a irmã para fazer as pazes.

Bruno está na cama, ligado a monitores e a receber soro e oxigénio. Linda está de pé, com uma expressão desfeita, chora a olhar para ele. Mel está de mão dada com ela, quando Lucas entra esbaforido a perguntar o que se passou. Linda culpa-se.

Romeu está no rescaldo do incêndio na editora, lamenta o material perdido mas diz que podia ter sido pior. Vítor não suspeita de fogo posto mas Ângela acha que pode ter sido Linda. Romeu manda-a parar com a falsa acusação que não faz sentido. Ângela tenta acalmar-se quando Cajó entra com um cd dos bigodes marotos que encontrou no estúdio no leitor de cds. Ângela quer que ele descubra se Anselmo está mesmo vivo.

Sandra está preocupada com o incêndio. Vanessa acalma a filha e Sandra percebe que a mãe não está bem. Ela diz que precisa de descansar porque deve ter comido algo que lhe fez mal e sente-se muito agoniada. Sandra fica com ela.

Gabriel conversa com Rita sobre o incêndio na editora, ela está demasiado cansada para pensar nisso. Rita deita-se e o estrado dá de si, resolve ir deitar-se na cama de Gabriel.

Rúben entra em casa a chamar pelo cágado e quase tem um ataque quando vê Emília. Ela diz que veio só matar saudades mas volta ainda hoje.

Linda está a dormir numa poltrona junto a Bruno quando este acorda. Ela fica feliz ao vê-lo acordado, diz que ainda fazem sentido juntos. Linda está a contar que foi atrás de um homem para a editora quando Mel e Lucas entram a dizer que o pai tem alta.

Dora ganha coragem e fala com a mãe sobre a outra família do pai, quer saber como elas são. Rute e Dora recebem o vídeo de Rúben a treinar. Rute fica cheia de “calores”.

Cajó falou com um amigo da Judiciária que acredita que Anselmo está morto. Ângela quer certezas, manda-o investigar sem ser por fontes oficiais. Romeu diz que já entregou o dinheiro à instituição. Ângela fica chateada porque só falam no incêndio.