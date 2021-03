Resumo: 47º Episódio - 8 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno está desconfortável, Lucas fá-lo ver que a mãe está arrependida e que de certeza ele também já errou. Lucas manda o pai levar as fotografias e ponderar a sua decisão.

Rebeca distribui t-shirts para a campanha de Vítor. Jéssica não gosta mas está confiante que vai ganhar. Rúben também traz uma mas percebe que Jéssica não gosta e tira-a, as mulheres olham todas agradadas.

Mel gostou que Leandro tivesse enfrentado a mulher que a insultou. Mel acha que deviam ir ao concerto, ele também pensou nisso, não têm razão para esconderem-se.

Romeu está de saída para a feira. Ângela tentou ligar a Paloma mas ela não atende. Cajó diz que ela deve estar a aparecer, mas Ângela percebe que ele mente. Paloma chega e mostra-se cínica. Rebeca com pena que Paloma não cante na homenagem. Linda chega com Rute e Romeu não tira os olhos dela. Bruno acha que Linda só foi por causa de Romeu.

Cátia diz que tem muito trabalho. Serafim convida-a para ir ao concerto. Cátia diz que não pode ir. Serafim traz o portátil para que Cátia possa ver os concertos, ela fica agradada com o gesto e ele aproveita para ficar a fazer-lhe companhia. Tó Quim chega e Serafim pede que não diga ao comandante. Dora rouba as chaves de casa da avó. Lucas encontra Dora e esta comenta que está triste e não tem vontade de ver os pais. Lucas quer animá-la e Dora tem uma ideia. Diz para Lucas esperar ali por ela. Dora chega ofegante, Lucas quer saber para onde vão, mas ela não diz.

A festa continua. Linda acha que vê Anselmo e vai atrás dele para a editora. Entra nervosa, ouve-se uma música, mas ela não a reconhece logo e segue em direção ao estúdio. Entra quase a medo e fica sem reação ao ouvir a música, desliga-a. Linda vê um vulto e pergunta quem está ali. A porta fecha-se e Linda fica trancada.

Romeu é assobiado mas não deixa de dirigir bonitas palavras a Paloma. Paloma muito emocionada com a homenagem. Nisto, vê-se fumo a sair da editora. Rute diz a Bruno que Linda entrou na editora. Bruno entra mas o fumo não o deixa ver nada. Bruno baixa-se para não inalar o fumo e chama por Linda, que responde. Linda está no chão para resguardar-se do fumo. Bruno encontra-a, tem pouco fôlego mas agarra nela para saírem dali enquanto podem.