Resumo: 46º Episódio - 6 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dora entra em casa com Lucas, verificando se os pais estão. Dora encontra o seu telemóvel e está a ir para o quarto quando o pai entra. Luís expulsa Lucas, e fica aliviado ao perceber que tem o seu segundo telemóvel no casaco.

Rogério redecora a barbearia. Serafim impaciente à espera de poder enviar sms a Cátia, está a seguir os conselhos de Adelaide e só envias quando for meio-dia. Serafim pede ajuda a Rogério para lhe dar um tom bronzeado para se encontrar com Cátia.

Romeu não quer que Vanessa esteja sozinha na hamburgueria. Ângela traz um comprimido para as dores mas Vanessa não toma. Ângela acha que Romeu devia ficar, Vanessa enerva-se e diz que ela também pode ir embora com ele. Ângela enraivecida com a discussão da irmã liga para o amigo da revista, tem uma bomba para publicitar e diz que tem a ver com a saída de Romeu de casa. Vanessa deita-se na cama da filha e abraça a almofada. Vanessa chora ao olhar para uma fotografia da família.

Cajó está ansioso com o leilão online para comprar uma guitarra, acaba por ganhar mas o cartão para pagar é recusado. Paloma cancelou os cartões bancários e diz que quer a lista dos cantores que vão atuar na sua homenagem.

Leandro diz que vendeu o carro, mostrando a carta que recebeu do advogado da Editora. Mel diz que podiam cantar os dois, ele não quer que tenha pena dele, vai cantar em casamentos. Leandro lê sms que deixaram a Mel a falar mal dele.

Lurdes conversa com a filha, não se fala noutra coisa que Anselmo está vivo. Linda diz que já conseguiu tirar-lhe o sono. Lurdes está com pena de Cátia por estar a viver numa pensão.

Cátia chega com os equipamentos, Serafim tenta impressioná-la. Ela acha-lhe graça.

Serafim apressado enquanto Tó-Quim deixa-se ficar. Cátia vem buscar água e Adelaide aproveita para elogiar Serafim. Cátia diz a Lucas que tem saudades. Lucas oferece os Licores da avó para Adelaide vender ali.

Rebeca diz a Romeu que tem medo de estar ali. Sandra chocada com a notícia que acabou de ver, mostra ao pai, a notícia é a dizer que Vanessa o traiu.

Vanessa cheia de raiva confronta a irmã sabe a notícia que saiu sobre ela. Ângela diz que não estava a colaborar e avisa-a que não vai conseguir destruí-la, antes disso interna-a.

Vanessa quer obrigar a irmã a ligar para a revista e desmentir o que disse. Ângela solta-se da irmã e faz com que ela caia das escadas. Vanessa chora, diz que está grávida. Ângela fica em choque.

Na hamburgueria, Sandra está completamente transtornada, começa a gritar e a arrancar as fotos todas do pai da parede. Rebeca começa a ficar irritada com a sua postura e tenta que ela pare. Ela apercebe-se da sua figura e sai.

Vanessa e Ângela discutem, Vanessa não quer que Ângela conte a Romeu sobre a gravidez. Ângela diz que se não fosse ela não tinha nada, Vanessa ameaça contar o que sabe se ela se meter. Romeu conta a Sandra que está apaixonado por Linda, que sempre esteve e não pode viver mais um casamento de mentiras.

Luís estaciona o carro, sai bem-disposto, mas estranha ver um carro de matrícula portuguesa parado ao pé do seu. Gela ao ver Rute e Maribel à sua espera. Luís quer explicar-se, Rute e Maribel batem-lhe. Rute não o quer ver mais e Maribel também quer que ele morra. Rute entra em casa e começa a tirar as coisas todas de Luís, atirando-as pela porta. Luís quer entrar para se explicar. Dora abre-lhe a porta e Rute ameaça-o com uma faca. Rogério diz ao pai para ir embora.

No café Disco Disse, Mélanie canta. Uma mulher diz que ela canta bem, só é pena que namore um violador. Bruno defende a filha e Leandro. Mélanie fica emocionada. Volta a cantar e o público acompanha.

Lucas mostra a avó os rótulos para o seu licor. Lurdes de birra, não quer comer e acaba por dizer a Lucas que a mãe traiu o pai. Linda diz que está arrependida. Lucas vai falar com o pai.

Rute desata a chorar mal vê Linda, conta-lhe que Luís tem outra família, pelo menos há doze anos. Linda não sabe o que dizer. Rute sente-se humilhada. Luís chega com sacos de roupa a casa da mãe, com medo que ela não o receba inventa que Rute se cansou dele. Adelaide diz que vai falar com ela, Luís grita que não, vai ser pior.

Ângela quer estar presente na reunião do divórcio, Romeu diz que é um assunto dele e de Vanessa. Ângela quer certificar-se que a irmã recebe o que é dela por direito mas também para não destruir a editora.

Vanessa pede desculpas à filha por ter descarregado tantas vezes nela, diz que as coisas vão mudar e que ainda vai há tempo de ser uma mãe melhor para ela. Sandra também pede desculpas e está agradada com a conversa.

Luís queixa-se a Dora que veio trazer-lhe alguns objetos pessoais. Dora ainda não o perdoou. Ele pede que ela não conte nada a avó. Adelaide diz que Rute não se vai livrar de uma conversa com ela.

Paloma emociona-se por ser homenageada e não poder cantar. Rita fica com pena. Paloma pede a Rita para mostrar as letras dela a uma pessoa mas fá-la jurar que não conta nada, diz que vai ajudá-la a ganhar algum dinheiro por fora.

Vanessa e Romeu reunidos para chegar a um acordo. Romeu quer que a editora seja só dele, compensa Vanessa de outra forma. Ângela mete-se e insinua que ela deve contar que está grávida.