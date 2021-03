Resumo: 45º Episódio - 5 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra está deitada no colo de Ângela vê a gravação de Leandro a defender-se da acusação que fizeram. Ângela recebe chamada de Vanessa a pedir para ir ter com ela. Vanessa chora, está em pânico, pede à irmã para ir ter com ela. Ângela diz para ter calma, não entrar em pânico que vai já para lá. Quando Ângela chega, Vanessa diz que Anselmo voltou. Ângela diz-lhe que ele está morto mas fica apreensiva.

Romeu trabalha numa música quando Ângela lhe liga para ir ter com Sandra pois precisou de sair. Romeu pergunta o que se passou mas ela já desligou.

Leandro grava vídeo a defender-se da acusação que lhe fizeram de violação. Decide chamar Linda, diz a Mel que até pode ficar chateada mas elas precisam de falar. Mélanie não consegue perdoar a mãe. Linda desabafa que sabe que errou mas quer Bruno e a sua família.

Bruno é bruto com Lucas, diz que ele pode ir embora, que fecha o café e quer ficar sozinho. Bruno recebe chamada de Sérgio, que diz que quer a sua parte do dinheiro do assalto. Bruno diz que deu tudo a Vânia. Sérgio faz ameaça e Bruno fica com medo.

Sandra está preocupada com a mãe e a tia, Romeu diz para descansar e quando houver novidades, a tia liga. Sandra pede-lhe que não se separe, que não a deixe, pergunta se é por causa de Linda. Ele diz que o amor pela mãe terminou, mas não pela filha. Sandra nota que o pai está diferente.

No estúdio de Leandro, Mel pede a Leandro que não volte a fazer o que fez ontem ao ter falado com Linda. Bruno entra e pede a Mel que não se aborreça com a mãe, o divórcio é uma assunto deles os dois. E é ele que vai falar com Lucas, não ela.

Paloma está cheia de ideias, Linda diz que chateou-se com a filha e a banda “Fruta Fresca” já não existe. Paloma diz que é melhor assim, investe nela, tem a história que todas as mulheres querem ouvir.

Romeu está preocupado, Ângela diz que deixou Vanessa em observação e já volta ao hospital. Ângela pede a Romeu que volte para casa mas ele não quer. Ângela diz que está perturbada com tudo o que se está a passar.

Rebeca limpa os estragos do assalto, está com medo. Chegam a encomenda das t-shirts que mandou fazer com a cara de Vítor para a campanha. Vítor preocupado com o valor que custaram. Rebeca diz que têm de convencer as pessoas a irem ao ginásio.

No hospital, Vanessa está muito abalada. O médico entra no quarto e passa-lhe alguns exames e enquanto fala vemos que Vanessa chora e acena negativamente com a cabeça. Não consegue parar de chorar, quando o médico se afasta, procura ligar a Romeu mas detém-se ao ver uma notícia sobre ele dormir num hotel e ter um novo amor.