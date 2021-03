Resumo: 44º Episódio - 4 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Paloma fala da sua carreira, conta que até doente atuou. Linda tem pena que Paloma não possa voltar a cantar. Mas Paloma está determinada, diz a Linda que é da destruição que se renasce.

Adelaide olha para as pratas. Amadeu vai para barbearia e ela diz-lhe que ele não devia ter despedido neto, pois tinha boa intenção e ajudava-o. Amadeu diz que o acham velho, mas ainda tem muito para dar. Adelaide pede desculpa e abraça-o. Gabriel vê e conta a Rita que Adelaide está interessada em Amadeu, vai ser o quarto marido. Começa a inventar música sobre eles os dois e Rita não consegue evitar rir.

Dora faz vídeo de Sandra a dormir. Ela acorda, tira-lhe o telemóvel para apagar o vídeo e descobre que foi Dora que criou página a gozar com ela. Rute ouve os gritos e fica dececionada com a filha. Sandra pega na mochila e sai. Linda vê Sandra na rua e puxa-a evitando que um carro a atropele. Sandra não quer falar com ela, diz que Linda é só mais uma pessoa que não quer saber dela. Linda não resiste, puxa-a e abraça-a. Sandra deixa-se confortar.

Leandro estranha Paloma querer ajudar Mel e Linda. Mel conta que a carreira dela acabou e não perdoa Ângela pela exploração que sofreu até ao limite. Sugere que Leandro conte a verdade nas redes sociais sobre a suposta violação de que é acusado.

Romeu entra esbaforido no café Disco Disse, só quer falar com Sandra. Linda diz que o avisou porque Sandra pediu para avisar o pai. Lurdes não compreende a filha, gostava que ela disfarçasse melhor. Linda diz à mãe que não conseguiu deixá-la sozinha, ainda fazia outro disparate.

Romeu acusa Vanessa de lhe mentir, não tem mão na filha. Romeu tinha o direito de saber a verdade, ela também é filha dele, vai sempre ajudá-la, independentemente do divórcio.

Adelaide entrega o dinheiro a Luís. Ele promete-lhe que lhe paga e ela aconselha-o a procurar trabalho o quanto antes. Luís diz que vai dar a volta por cima. Mélanie aparece e pergunta por Bruno. Mélanie tranca-se na sala de treinos com o pai até saber toda a verdade. Bruno exalta-se e conta-lhe que Linda gosta de Romeu e que os dois beijaram-se. Mel fica petrificada e sai a correr.

Mel não entende como é que a mãe foi capaz de se envolver com Romeu. Este aparece e decide contar a verdade, que a mãe gostava dele sim e que a ainda a ama. Mel de olhos rasos de lágrimas, diz à mãe para esquecer que ela existe, bem como a banda “Fruta Fresca” e sai. Linda manda-o desaparecer, acusando-o de ser responsável pelo afastamento da filha.

Ângela está incrédula, não sabe como é que a vida de Romeu foi parar à imprensa. Paloma faz-se de cínica e ainda consegue que o concerto de caridade se torne numa homenagem a ela. Paloma recebe efusivamente Jonathan Jordão (novo talento da editora Lua de Mel) e expulsa Cajó do estúdio. Este estranha mas obedece. Paloma diz a Jonathan que o desprezo é o segredo das estrelas. Ensina-lhe tudo ao contrário.

Rute, indignada com a atitude de Dora, pergunta a quem ela sairá, mas Luís não ouve, está distante. Descai-se e fala em ir a Espanha, tenta disfarçar, e diz que tem entrevista de emprego amanhã. Rute fica intrigada.

Rebeca limpa hamburgueria e Vanessa entra para fazer fecho de contas. Dá as gorjetas a Rebeca e esta sai. Vanessa retira dinheiro da caixa e guarda num cofre, apaga a luz e quando se prepara para sair alguém dá-lhe com uma garrafa na cabeça deixando-a inanimada.

Mel desabafa com Leandro, não entende como é que depois de todo o mal que Romeu causou à mãe, ela se envolveu com ele. Leandro abraça-a e conta que depois do vídeo recebeu imensos insultos e teve de fechar a caixa de comentários no instagram. Diz que a vida não são só cantigas e vai procurar outra coisa para trabalhar.

Bruno diz a Linda que não aguentou mais, não tem intenção de virar os filhos contra a mãe, até porque ela faz isso sozinha. Linda diz que já não reconhece Bruno, ele diz-lhe que se fartou de ser o bonzinho. Linda sai, arrasada.

Vanessa acorda confusa e em pânico. Verifica se lhe roubaram o cofre. Olha em redor e vê que o acordeão de Anselmo foi roubado e as fotografias dos bigodes marotos também. Fica arrasada.