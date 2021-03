Resumo: 43º Episódio - 3 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Paloma diz a Linda e a Mel que tem contactos, dinheiro e quer ajudá-las a lançar as suas carreiras. Conta que perdeu a voz porque Ângela exigiu sempre muito dela. Linda percebe que quer usá-las como arma de arremesso contra Ângela. Paloma não nega, diz que elas merecem vingar no mundo da música. Mélanie está entusiasmada e Linda ainda reticente, mas acabam por aceitar.

Cátia e Serafim conversam. Lurdes entra, e assim que vê a filha, faz questão de se apresentar a Serafim com ar autoritário. Cátia, envergonhada, dá a entender a Serafim que é melhor ele ir embora. Lurdes volta a apelar a atenção da filha e diz a Cátia que não a quer com aquele tipo de gente.

Luís está a treinar quando Maribel lhe liga, ela queixa-se que ele não transferiu o dinheiro para a conta dela. Luís diz que ele próprio o vai entregar, mas revela não saber o que fazer quando desliga a chamada.

Adelaide dá conselhos a Serafim, diz que ele tem de ser mais cavalheiro com Lurdes, conquistar a mãe é caminho andado para conquistar a filha. Luís diz que interessa-lhe a filha, não a mãe. Pede quinhentos euros à mãe, inventando uma desculpa que tem muitas contas inesperadas por pagar. Adelaide não tem coragem de negar.

Rúben faz videochamada com Emília, entusiasmado, mostra-lhe fatos de fatos noivo que andou a ver. São todos extravagantes em rosa e azul. Emília tenta esconder o que acha da escolha dos fatos de Rúben, tem muito trabalho e tenta dar atenção, mas não tem muita paciência.

Jéssica trabalha no computador e Adelaide não tira o olho das peças de prata, faz contas de cabeça a tentar avaliar as peças. Emília liga a Jéssica e pede-lhe que ajude Rúben. Adelaide, sozinha, mete as peças num saco e pede desculpa ao seu marido falecido, diz que é para ajudar o filho deles.

Rebeca anda às voltas na sala, furiosa com Rúben porque lhe pediu aulas para o Márcio ficar mais macho e saiu um bailarino. Acha que vai ser gozado por todos. Márcio ouve e diz que pensava que a mãe ia gostar. Vítor apoia os sonhos do filho. Márcio diz que deixa de dançar para ficarem todos felizes e não haver mais discussões. Rebeca respira de alívio, mas Vítor continua a apoiar o filho.

Romeu está furioso porque quer ver a filha, mas Ângela e Vanessa barram-lhe a entrada em casa. Mentem e dizem que Sandra não o quer ver. Romeu desiste e sai. Ângela diz que têm de trazer de volta Sandra. Vanessa e Ângela fazem proposta a Rute de voltar a trabalhar lá em casa e assim Sandra e Rute estão juntas. Luís acha que é uma boa proposta, mas Rute não aceita. Precisa mais da sua dignidade do que do dinheiro. Rute culpa-as de Sandra estar assim.