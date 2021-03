Resumo: 42º Episódio - 2 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel procura a atenção da mãe para falar sobre a atuação da banda “Fruta Fresca” no festival. Linda não tem paciência e fala mal para ela, diz-lhe que Bruno saiu de casa e ela não tem cabeça para festivais. Mel pergunta se a separação deles tem alguma coisa a ver com Romeu, não quer que a mãe lhe esconda mais nada. Linda desvia o assunto e diz que vai atuar com ela. Mel recebe uma sms de Bruno a dizer que quer falar com ela em casa.

Serafim olha apaixonado para Cátia. Adelaide chega e aconselha Serafim a mostrar a Cátia coisas mais elevadas como levá-la ao sarau de ballet. Serafim aproveita e vai ter com Cátia e pede-lhe para ir com ele, ela aceita e Serafim, romântico, dá-lhe uma flor.

Bruno fala com Lucas e Mel, diz que chegou ao limite de muitas coisas que tem ignorado. Bruno diz aos filhos que irá estar ali sempre presente para eles, que vai arranjar um cantinho para ele e eles poderão estar com ele quando quiserem. Lucas acha a separação uma estupidez.

Ângela fala com Romeu sobre ele ter lavado um murro de Bruno, diz que devia fazer queixa, mas Romeu não quer e diz-lhe para não se meter entre ele e Vanessa. Ângela lembra-o que foi ela que patrocinou o início de vida deles. Romeu diz-lhe que se arrepende de ter-se deixado comprar por ela. Vira-lhe costas e sai, batendo com a porta. Ângela segue-o com o tablet na mão e mostra a publicidade das “Fruta Fresca” no Festival do Sol e do Mar. Romeu não quer saber, e Ângela sente-se a perder o controlo. Paloma regista tudo e pede a Rita para contar o que se passou ali.

Vanessa reclama com Rebeca que as contas da Hamburgueria não batem certo. Rebeca pede-lhe para ir ver a surpresa que Márcio preparou, mas Vanessa só deixa depois de terminarem o que tem para fazer.

Romeu entra no café Disco Disse e pergunta a Linda por que razão contou ao Bruno sobre a noite que tiveram mas ela diz que não contou. Pergunta se foi Bruno que lhe bateu ao ver as marcas na cara. Romeu conta o que se passou na editora e avisa Linda que não vai desistir dela.

Lucas e Dora beijam-se e entusiasmados vão fazer amor quando Lurdes entra em casa. Dora esconde-se. Lurdes não dá conta de nada e Dora vai embora.

Está tudo pronto para a apresentação de ballet. Márcio começa a dançar, deixando todos emocionados. Vítor e Rebeca choram, mas no final Vítor entende que Rebeca chora mas é de vergonha. Diz que nunca vão ter netos, é o fim da linhagem da família.

Leandro chama a atenção dos clientes no café Disco Disse, e leva Mel ao palco para cantar a música “Vem Vem”. A seguir agarra na mão de Linda e as duas cantam em grande sintonia, como se esquecessem tudo. Os clientes batem palmas. Vemos que alguém observa as duas a cantar. Sem saberem, é Paloma que assiste satisfeita com o que vê.

Cajó e Ângela conversam sobre Paloma. Ângela quer que se saiba que ela vai deixar de cantar para as vendas dos discos dela aumentarem. Cajó pede calma.

Romeu entra em casa, quer saber de Sandra, diz a Vanessa que ela não atende as suas chamadas. Vanessa mente, diz que ela saiu com amigos e se não atende é porque deve estar chateada com ele. Vanessa pergunta que ferida é a que tem na cara e ele esquiva-se. Diz que quer ver Sandra, quando ela voltar para o avisar.

Mel e Linda terminam de cantar. Leandro despede-se delas. Paloma cumprimenta-as e vai direta ao assunto, diz que tem conhecimentos para fazer delas um sucesso. Linda e Mel ficam atordoadas.