Resumo: 41º Episódio - 1 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vanessa atende a chamada de Rute e quando vai para reclamar com ela, fica atónita quando Rute diz que Sandra está em sua casa e que é melhor não ir buscá-la que ela cuida dela. Vanessa acusa-a de estar a fazer isso para ter o emprego de volta e sai de imediato. Sandra está sentada no sofá, de headphones nos ouvidos e com ar apático, não ouve Rute ao telemóvel com a mãe.

Cajó e Romeu falam sobre a editora e outros assuntos. Cajó recebe uma sms de Ângela e diz a Romeu que é de Paloma. Vai-se embora com ar de comprometido.

Paloma entra vestida à estrela de música popular dos anos 90. Dirige-se à parede, onde está seu o poster que anuncia um concerto antigo e tira-o da parede. Finge que está num coliseu a cantar e recorda aplausos imaginários, fala para o microfone, acaba por quebrar e sai do estúdio a chorar com o seu poster na mão. Quando está a colar o poster de novo na parede, ouve um barulho vindo do gabinete. Hesita, mas aproxima-se do Gabinete e vê Cajó e Ângela a vestirem-se, percebe que fizeram amor. Paloma, em choque, observa-os, com lágrimas nos olhos. Paloma está em choque, não sabe o que fazer. Acaba por afastar-se, tropeça e deixa cair qualquer coisa da secretária. Está desesperada.

Ângela e Cajó pararam por terem ouvido qualquer coisa. Cajó compõe-se e sai, enquanto Ângela aperta a roupa nervosa. Os dois saem do gabinete e olham em volta, mas não veem ninguém. Regressam ao gabinete. Paloma continua escondida, chora desesperada e tapa os ouvidos.

Acabam de jantar, Luís pergunta a Rute o que Sandra faz ali, Rute conta que está preocupada com ela. Vanessa chega e quer levar Sandra à força, vai para bater nela, mas Rute faz frente a Vanessa. Vanessa acaba por ir embora derrotada. Rute acalma Sandra, que está muito nervosa.

Leandro e Mel estão num clima apaixonado. Mel pergunta sobre a família dele, Leandro, a medo, acaba por contar. Mel dá-lhe força e beijam-se apaixonados.

Bruno tem um saco de desporto para sair de casa. Bruno pergunta a Linda se sabia que Romeu pediu o divórcio, Linda não nega. Bruno sai irritado de casa e Lurdes volta a dizer a Linda que vai arruinar a família.

Vítor está de volta dos papéis quando Rebeca chega e pergunta o que está a fazer. Ela vê o folheto de Jéssica e comenta que tem de fazer um melhor que o dela. Incentiva o marido a fingir que é acessível às pessoas. Márcio entra e diz que tem uma surpresa para eles aparecerem hoje na associação. Rebeca mostra-se indiferente.

Amadeu fala sobre Adelaide, quando esta entra e obriga-o a comer. Rita argumenta com ela sobre Amadeu e Adelaide acaba por responder a Rita de forma superior, deixando Rita estarrecida.

Na editora esperam Paloma, quando esta chega. Ângela faz-se de sonsa com ela. Paloma sugere treinar as novas estrelas da Editora. Romeu diz que apoia e Cajó tenta perceber se ela vai trabalhar das 9h às 17h. Paloma, irónica, pergunta se ele vê problema nisso.

Bruno chega à editora e pergunta por Romeu, este aparece e começam a trocam acusações. Bruno desfere um murro em Romeu que reponde com outro. Paloma quer bater palmas, mas finge-se chocada. Ângela diz a Rita para chamar a polícia e Paloma antecipa-se e diz que faz o telefonema, mas finge que faz. Cajó e Gabriel separam os dois. Bruno vai embora varrendo tudo pelo caminho.