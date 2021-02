Resumo: 40º Episódio - 26 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel diz a Linda que recebeu um e-mail a pedir para a banda “Fruta Fresca” atuar na Festa do Sol e do Mar. Leandro chega e conta que a reunião com a editora correu mal, a notícia da Dulce estragou tudo, conseguiram acabar com a carreira dele. Mel dá-lhe força.

A médica entra e diz a Paloma que os danos que tem nas cordas vocais são irreversíveis e que se continuar a cantar, só pioram a situação. Deveria ter feito pausas ao longo dos anos. Paloma não aceita deixar de cantar. Cajó fica com pena dela.

Sandra está a fazer qualquer coisa no roupeiro que não vemos. Vanessa entra e percebe o distanciamento da filha com ela. Pede desculpa pela forma como falou com ela e Sandra aceita como se não ligasse. Vanessa sai do quarto e Sandra agarra numa mochila, enche-a com roupa e despede-se do quarto.

Cátia está a falar com Bruno, mostra-se aliviada por já não carregar um segredo com vinte anos. Serafim está ao balcão a olhar para Cátia, vai falar com ela mas esta dá-lhe para trás. Rúben convence Adelaide a deixar Márcio dançar, diz que ele tem uma coreografia bonita ensaiada. Adelaide fica curiosa e diz que seria bom mostrar o talento de Márcio às pessoas da terra.

Vítor fala sobre o quadro das avaliações, diz que há várias falhas. Jéssica retira os folhetos com as ideias para pôr em prática se a escolherem para comandante. Vítor começa a reclamar, mas o resto aplaude-a.

Vanessa conta a Bruno que Romeu pediu o divórcio para lutar por Linda. Bruno gela ao ouvir o que ela acabou de dizer, sente-se atordoado cerrando os pulsos de raiva.

Linda fala ao telemóvel com Rute, sobre o seu casamento e pede-lhe desculpa por estar tão ausente, pois também está a passar uma fase má. Tocam à campainha e Rute desliga. Abre a porte e vê Sandra. Esta pede ajuda, diz que não tem para onde ir e ninguém a ajuda. Rute fica sem saber o que fazer. Dora entra em casa e pensa que está a ver mal. Pergunta a Sandra o que faz ali em casa. Sandra quer ir embora, mas Rute não deixa e diz a Dora que enquanto não pagar a renda não tem opinião. Dora fica furiosa!

Rogério e Luís entram em casa de Adelaide. Rogério vai falar com Amadeu, mas este chama-o de traidor e vem do quarto aos gritos com ele. Acaba por se sentir mal. Rogério e Luís vão embora. Adelaide diz-lhe que ele está mesmo preocupado com ele, deixando-o a pensar.