Resumo: 39º Episódio - 25 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda está arrependida de ter feito amor com Romeu. Ele tenta abraçá-la e pede-lhe uma oportunidade para remendar o que aconteceu, mas ela repudia-o. Linda não confia em Romeu e ele fica magoado com ela e sai do café enfurecido.

Em casa de Linda, Lurdes tenta animar Bruno. Mel chega com os bolos preferidos do pai e, ao ver as roupas de cama no sofá, pergunta quando volta para o quarto. Bruno muda de assunto e pergunta por Leandro. Ela mostra-se otimista e conta que ele vai a uma editora amanhã.

Jéssica está a afixar na parede da sala de treinos, um quadro com os resultados das captações para a equipa de ciclismo. Amadeu irrita-se ao ver os seus e vê a sua entrada na equipa negada por causa da sua saúde.

Márcio pergunta a Vítor se tem vergonha dele por este ter comentado que era melhor não espalhar por aí que dança ballet. Chegam da sala de treino e Rúben diz a Vítor que foi apurado para as provas de ciclismo. Márcio pede desculpas a Rúben pela cena que a mãe fez. Rúben diz que ela vai acabar por aceitar e diz que vai falar com Adelaide para ela ceder um espaço para ele dançar à vontade.

Paloma revê as músicas com Rita e dá dicas. Paloma recorda os tempos em que enchia salas de coliseus, quer que as músicas sejam capazes disso e aguarda que o médico lhe confirme que pode voltar a cantar.

Cajó fala com Ângela sobre Paloma, diz que já não a aguenta, esta muda o assunto e diz-lhe que Romeu pediu o divórcio. Cajó fica em choque, mas não tem tempo de comentar porque Paloma chega para irem juntos ao médico.

Linda pede desculpas à mãe por a ter desiludido. Lurdes diz que agora só falta o Bruno a desculpar para ficar tudo bem. Linda deixa sair que vai ser difícil e a mãe estranha.

Romeu acabou de entrar em casa e cruza-se com Vanessa, esta mantém uma postura fria e distante que surpreende Romeu. Diz-lhe que quer o divórcio o mais rápido possível. Romeu pergunta por Sandra e Vanessa diz que ele deve falar com ela. Romeu entra no quarto da filha e Sandra pergunta se é mesmo verdade que ele quer o divórcio. Ele confirma e diz que é o melhor a fazer. Sandra desespera, pede ao pai para não a abandonar. Romeu diz-lhe que vão estar sempre juntos, mas não estará naquela casa. Romeu arruma as suas coisas para ir embora. Vanessa tenta-se controlar quando Sandra entra e pede para ir com ele pois ali em casa ninguém quer saber dela, Vanessa fica magoada. Romeu diz que ela não pode ir, ainda não sabe para onde vai e ali ela tem todas as condições. Vanessa expulsa Sandra do seu quarto e diz para ir ter com o pai herói. Sandra treme e sai deixando Vanessa ofegante de tão nervosa que está.