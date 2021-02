Resumo: 38º Episódio - 24 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda entrega Sandra em casa e vai embora. Romeu discute com Vanessa, diz-lhe que nunca a amou e que ficou com ela porque estava grávida de Sandra. Pede o divórcio e sai de casa, deixando Vanessa em choque. Sandra pergunta a Vanessa se o pai vai mesmo embora. Vanessa diz-lhe que ele não quer saber de ninguém. As duas choram abraçadas.

Cátia e Bruno esbarram um no outro. Cátia diz-lhe que sabe o que se passou com ele e Linda e acaba por se declarar a ele. Bruno diz-lhe que não a vê do mesmo modo. Cátia vira costas e sai, destroçada.

Linda está a fechar o café para ir para casa quando Romeu entra e diz-lhe que pediu divórcio a Vanessa. Romeu diz a Linda que a quer ao lado dele, diz que não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Beija-a e pega-a ao colo. Vemos que vão fazer amor.

Ângela recebe uma sms de Cajó a dizer que não vai ter com ela porque a Paloma não está bem. Guarda o telemóvel, sem paciência para dramas. Ângela estranha o silêncio em casa e sobe as escadas. Entra no quarto e vê Sandra e Vanessa na cama e pergunta o que se passou. Vanessa conta que Romeu pediu o divórcio. Ângela atira as culpas para cima da irmã e as duas acabam a discutir. Vanessa faz frente à irmã quando esta diz para ir atrás do marido.