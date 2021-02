Resumo: 36º Episódio - 22 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Num jardim, em Penafiel, Ângela olha em volta, garantindo que ninguém a vê e retira um envelope com dinheiro estendendo-o a Dulce. Ângela avisa que é para continuar com o plano e que ela receberá mais.

Leandro está muito nervoso com aquilo da falsa notícia e tenta explicar a Mel que Dulce era desequilibrada e o perseguia. Mel chora mas acaba por acreditar nele. Leandro atende a chamada de Sandra, que também já sabe da notícia. Vanessa retira o telemóvel à filha e começa aos gritos com ela. Romeu entra e devolve o telemóvel a Sandra e chama a atenção a Vanessa. Esta sai do quarto e desce as escadas, irritada, atrás de Romeu. Discutem quando Ângela chega e diz a Romeu para se preocupar com a vida dele e não de Leandro.

Bruno entra em casa e Lurdes pede-lhe para ficar. Lurdes sente-se mal e ele socorre-a. Quando esta acorda, agradece ele ainda estar ali.

Rúben brinca com o cágado. Jéssica resolve tirar uma selfie dos três. Emília liga-lhe, mas Rúben fica triste por ela não perguntar pelo cágado. Ela está muito entusiasmada com os novos pedidos de restauro que lhe fizeram e diz que depois falam pois tem imenso trabalho.

Adelaide fala sobre o seu passado. Amadeu vê as horas e pergunta se pode beber mais chá. Adelaide sai para ir buscar e quando volta vê que Amadeu supostamente adormeceu. Adelaide tapa-o e vai para dentro. Amadeu, que fazia de conta que dormia, levanta-se, tira a arma pendurada na parede de casa de Adelaide e sai com ela mão.

Na barbearia, o ambiente é de festa, todos estão vestidos a rigor para a apresentação dos licores. Rogério está preocupado em ser apanhado. Serafim tenta acalmá-lo, mas Amadeu aparece e ameaça-os com a espingarda para saírem dali. Avisa Rogério que não o quer mais ali, por momentos sente-se mal novamente, mas recupera.

Na associação, Bruno fala com Serafim que ainda sofre de amores por Cátia. Romeu entra e Bruno provoca-o. Quando Romeu sai, Bruno esbarra nele propositadamente e Romeu, empurra-o. Serafim mete-se no meio evitando o conflito. Depois de Bruno sair, Serafim conta a Romeu que Bruno e Linda não estão bem.