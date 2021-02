Resumo: 35º Episódio - 19 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno já decidiu, vai fazer uma pausa no casamento. Lucas, Mel e Lurdes chegam e ele diz-lhes, sem contar a razão. Todos ficam em choque sem perceber o que se está a passar. Bruno diz que não tem nada a ver com Cátia. Linda não aguenta a dor e sai. Mel pede ao pai que não se precipite.

Dora escreve um anúncio para engomar para fora. Luís diz que vai juntar-se ao sindicato, precisa de dinheiro para ontem e Rute estranha tal urgência. Dora diz que ajuda com parte do dinheiro.

Jéssica e Gabriel fingem discutir e Adelaide e Rita vão ver o que se passa. Sem se desmanchar, Jéssica diz à tia que, ou Gabriel sai de casa ou sai ela. Adelaide culpa Rita e os dois não se controlam e começam a rir. Elas percebem que estão a gozar.

Romeu e Paloma ouvem o instrumental de uma música. Cajó entra e Romeu desabafa com ele sobre Linda, ainda pensa nela e talvez nunca tenha amado Vanessa. Cajó aconselha-o a afastar-se dela.

Leandro, excitado, diz a Mel que já faz parte da banda Enclave. Ela está com uma expressão triste e conta-lhe que os pais vão dar um tempo no casamento deles. Melculpa-se por isso, eram uma família unida até virem para Portugal.

Bruno não para de fazer exercício. Vítor percebe que algo se passa com ele e oferece um ombro amigo. Bruno diz que tem de resolver os seus problemas sozinho. Falam sobre a prova para entrar na equipa de ciclismo.

Lucas está cabisbaixo, culpa-se do que está a acontecer. Dora entra e conta-lhe que vai haver uma prova de licores na barbearia. Assim, cobram a prova e ainda testam os licores. Lucas fica mais animado.

Amadeu deixa cair o telemóvel de Rogério e, ao apanhá-lo, vê uma mensagem que diz que esta noite a barbearia vai abaixo. Amadeu fica perplexo e Rogério não se apercebe.

Rebeca já tem professora de dança para o filho e diz a Vítor que vai usar a sala de treinos da associação. Jéssica já preparou o carro com o desfibrilhador para a prova de ciclismo e Vítor diz-lhe que ele é que é o comandante. Comentam que não sabem onde anda Serafim.

Cátia acorda e fica em pânico, é tarde e tem coisas para fazer. Ele pensou que podiam almoçar juntos, mas Cátia nem hesita e diz-lhe que ela tem a sua vida e ele a dele. Serafim sai, inconsolável.

Cajó conta a Ângela, a conversa que teve com Romeu. Conta também que Leandro é vocalista da banda Enclave. Ela está farta de problemas. Paloma aparece, diz que já tem música de lançamento e leva o marido. Ângela liga a alguém.

Paloma e Cajó juntam-se a Rita e Gabriel para começarem. Paloma canta e comove-se com a letra, quer colocá-la num álbum. Cajó aconselha-a a não esforçar demasiado a voz.

Lurdes já tem imensas saudades de Cátia. Conta-lhe que depois de ela sair de casa, foi Bruno que se foi embora, vai separar-se da irmã. Depois de muita insistência, Cátia acaba por contar à mãe que beijou o cunhado.

Linda e Mel ensaiam, mas não parecem muito empenhadas. Falam de Bruno, mas Linda não explica o que aconteceu. Lurdes confronta Linda sobre o seu casamento. Linda acaba por dizer que a culpa é dela e não de Cátia e conta que beijou Romeu.

A prova de ciclismo começou e Rúben é excecional. Amadeu é o seguinte, tem dificuldade em coordenar-se, mas depois avança a um bom ritmo, no entanto começa a sentir-se mal, tem a tensão alta. Acham melhor levá-lo para o hospital, mas ele não quer ir, tem medo de ser cobaia em tratamentos. Adelaide oferece-lhe casa, diz que não pode ficar sozinho e ele aceita. Vítor diz aos restantes que entraram na equipa.

Leandro está no seu estúdio e abre a porta a Mel enquanto fala ao telemóvel, está irritado. Não percebe porque é que o excluíram da banda. Vai ao tablet e vê uma notícia de violação de Dulce. Ele diz que é mentira e que teve um relacionamento com ela uns dias e foi tudo consentido, não consegue controlar os nervos. Mostra a Mel, que fica a tremer ao ver uma fotografia de Dulce com o título “ele violou-me”.