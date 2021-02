Resumo: 33º Episódio - 17 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Adelaide pede desculpas a Gabriel. Quer que ele e Rita jantem com ela, diz que é a sua maneira de pedir desculpas. Gabriel aceita e Adelaide diz que vai convidar Rita, pessoalmente. Esta acabou de tomar banho e está a escolher o que vestir quando Adelaide entra no quarto e fala do jantar, diz-lhe que a sua ideia é as duas não aparecerem para Jéssica e Gabriel jantarem sozinhos. Rita aceita e sugere sushi, diz que o irmão gosta.

Ângela e Vanessa chegam a casa enquanto Romeu termina a chamada com advogado. Diz que Sandra vai aguardar julgamento em liberdade, fica sem carta de condução e tem de fazer terapia. Romeu continua a ser frio para Vanessa.

No café Disco Disse, Linda termina de lavar a loiça, enquanto Bruno termina de atender um cliente. Bruno fala sobre o que se passou, diz que vê Cátia como uma amiga, nada mais. Linda diz que está na hora de Cátia ter a sua vida e a sua casa.

Lurdes quer saber porque Cátia está tão abalada, mas ela não fala e acaba por sair sem responder a Lurdes. Lurdes fica preocupada com a filha.

Rute e Luís querem saber porque Serafim disse que Dora é talentosa de mãos. Dora disfarça e diz para não ligarem ao que ele diz. Acham que a filha é prostituta e Dora fica muito ofendida. Rogério entra e Dora diz ao irmão para explicar o que ela anda a fazer à noite. Rogério cede e conta que os dois trabalham na barbearia à noite, diz que só assim tem valor. Rute espera que ele não seja descoberto.

Sandra acabou de chegar a casa e pergunta se tem mesmo de ter a consulta de terapia. Os pais dizem que sim. Leandro chega e Sandra diz que foi ela que o chamou para falar com ele. Leandro reclama com eles por não terem dito a verdade a Sandra e sai. Romeu está cansado, diz a Ângela que ela tem falhado muito ultimamente. Sai para ver como está Sandra. Romeu quer que a filha fale com ele, ela diz que sente-se estúpida, não percebe porque ninguém a avisou que Leandro desistiu de tudo por Mel. Romeu diz que a carreira dela não acabou, mas Sandra insiste que precisa de Leandro.

Rebeca e Vítor estão animados, Márcio chega e diz que tem de ser sincero. Diz aos pais que gosta é de dançar e quer ter aulas de dança. Rebeca concorda, deixando Márcio feliz.

Gabriel pratica um tema com Paloma. Esta começa a chorar e tentam acalmá-la. Paloma agradece a Gabriel e Rita por estarem ali.

Rute procura um emprego quando Luís entra e diz que os patrões venderam tudo e foram embora. Ficaram sem emprego e sem indemnização.

Amadeu pergunta a Rogério se não sente falta de ter uma namorada. Ele diz que ainda não apareceu a tal. Amadeu fica desconfiado sobre a orientação sexual dele.

Jéssica avisa todos que vai candidatar-se ao cargo de comandante. Vítor não gosta do que ouve. Jéssica diz que as mulheres também podem ter cargos importantes.

Vanessa e Ângela falam sobre Sandra, ela está a ouvir no cimo das escadas sem as duas darem conta. Vanessa avisa Ângela que ela não decide nada sobre Sandra. Sandra diz à mãe que ouviu a conversa dela com a tia e fala sobre o que sente e que talvez seja melhor ser internada numa clinica para curar a sua depressão. Vanessa tem pena dela, agarra na filha e dá-lhe carinho.

Mel acaba de falar com Leandro, fica indignada porque ninguém contou a Sandra que Leandro saiu da editora. Lucas diz que não se aproveita ninguém naquela família e não está arrependido de ter apresentado queixa contra a Sandra, mesmo estando ela com uma depressão.

Romeu, ao telemóvel, diz a Leandro que o quer na editora e quer fazer um novo contrato para ele. Ângela entra e fica furiosa quando ouve. Diz que Leandro os traiu e vai voltar quando perceber que a sua carreira depende da ajuda deles. Romeu contesta, diz que Sandra precisa de Leandro. Ângela diz que ela foi diagnosticada com depressão e não é a ser rejeitada por Leandro que vai melhorar.

Cátia está em choque por Linda querer que ela saia de casa. Cátia diz a Linda que ela não gosta de Bruno, mas sim de Romeu. Linda, furiosa, bate na irmã e Cátia sai de casa.