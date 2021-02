Resumo: 32º Episódio - 16 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rúben mal controla as lágrimas ao despedir-se de Emília. Ela, ao contrário dele, está muito entusiasmada. Promete-lhe que falam todos os dias.

Amadeu treme e Vítor, com medo, afasta o pescoço, não quer fazer a barba. Vê a caneta de Serafim e estranha, pois Serafim não tem ido à barbearia. Amadeu pergunta a Vítor se Serafim tem namorada. Acha que ele pode ter um caso com Rogério.

Preparam a festa de aniversário da corporação dos bombeiros. Rúben está desanimado e Jéssica vai deitando o olho nele. Adelaide está triste e avisa Jéssica que não pensa ir à festa dos 70 anos dos bombeiros. Pede para ser ela a fazer o discurso em memória do tio.

Mel conta aos pais e ao irmão que namora com Leandro. Linda só quer que a filha seja feliz e abraça-a. Lucas fala de Sandra, todos esperam que ela receba a ajuda que precisa.

Sandra ficou detida a aguardar audiência. Vanessa já não pode ouvir Ângela que a chama de mole. Cheia de raiva, diz que se fosse mole não tinha estragado a inauguração do café, atirado a pedra ou fingido que o pai de Romeu estava vivo. Ele ouve e fica incrédulo.

Paloma está no estúdio e tosse. Cajó aconselha-a a parar e ela pede-lhe ajuda, quer fazer uma surpresa a Ângela e estar pronta para gravar. É carinhosa com ele, diz-lhe que ele é o seu mundo. Ele força um sorriso e abraça-a.

Preparam-se para a festa dos bombeiros. Rebeca veste um vestido sensual e o marido adora. Rebeca pergunta por Márcio, pede para Vítor chamar o filho, pois não quer chegar tarde.

Bruno espera por Linda e Cátia, enquanto estão a arranjar-se. Lurdes finge-se mais debilitada para não ficar sozinha. Linda diz a Cátia que fica com a mãe e Cátia sorri aliviada.

A festa começou. Apostam no tempo que Vítor demorará a falar de si e Tó Quim ganha. Vítor fala do memorial dos homens que fizeram grandes feitos e fica indignado ao ver que a sua foto foi tirada da parede. Cátia e Bruno chegam e Serafim cobiça-a, pergunta se guarda uma dança para ele. Vítor discursa, declara que vai recandidatar-se. Jéssica irrita-se, pois nunca há outro candidato. Serafim tenta dançar com Cátia, mas ela prefere Bruno, já está um pouco embriagada.

Gabriel estranha Adelaide não ter marcado presença na festa dos bombeiros. Ela diz que prefere ficar em casa com as suas memórias.

Cátia e Bruno chegam a casa sorridentes. Ela puxa-o para a cozinha, vão abrir garrafa de vinho para fechar a noite. Cátia e Bruno continuam a beber. Ela puxa-o para dançarem, Bruno afasta-lhe o cabelo e ela, interpretando mal o gesto, beija-o. Bruno fica chocado e Linda assiste a tudo.

Rúben pede ajuda a Márcio, quer aprender a dançar. Os dois dançam, desajeitadamente e Jéssica apanha-os e ri-se. Márcio une a mão de Jéssica à mão de Rúben. Ela fica atrapalhada mas acaba por deixar-se levar e os dois dançam.

Romeu está preocupado. Vanessa vem do quarto e tenta falar com ele. Romeu manda o copo contra a parede e diz-lhe para ela desaparecer da frente dele e que ela só faz asneiras. Vanessa fica desfeita.

Linda está furiosa com Bruno e Cátia, quer saber porque a irmã beijou Bruno. Cátia começa a chorar e pede desculpas, diz que foi um impulso, um acidente. Linda fica indignada com a resposta, pergunta a Cátia se gosta de Bruno, ela diz que não. Bruno tenta acalmar Linda e ela fica mais furiosa a achar que ele defende Cátia. Linda diz que foi uma quebra de confiança muito grande, sai para quarto sem conseguir olhar para Cátia.