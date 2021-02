Resumo: 31º Episódio - 15 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda repara que Cátia comeu pouco ao jantar. Ela diz que tem de fazer um vestido rapidamente para a Rubi. Lucas chega e conta que foi à polícia fazer queixa contra Sandra. Diz que quer justiça. Bruno e Linda ficam tensos.

Adelaide começa a ler a música que Rita escreveu. Gabriel pede-lhe para ter calma, diz que Adelaide não pode saber que trabalham para Romeu. Rita não quer saber, vai ter com Adelaide e arranca os papéis da mão dela, deixando-a arrasada.

Emília tenta desenhar Rúben e o cágado, mas está complicado. Falam de um nome para o cágado. Rúben começa a tratar o cágado como um cão, deixando Emília confusa.

Mel prepara um cenário romântico para receber Leandro. Procura a coluna para pôr música e encontra uma caixa de joalharia, fica emocionada ao ver um colar. Tocam à campainha e ela abre a porta. Ângela percebe que ela e Leandro estão juntos. Mel confronta Ângela, Leandro liga para Mel e Ângela agarra no telemóvel para falar com ele, diz que ele se vai arrepender, e faz ameaça. Mel fala com Leandro ao telemóvel, pergunta o que ele disse à Ângela.

Sandra arranca o poster dela e de Leandro da parede, mas arrepende-se logo a seguir. Vanessa entra e Sandra finge que está a dormir. Romeu e Vanessa falam de Sandra, não podem continuar a negar que ela tem um problema, talvez uma doença. Têm de arranjar soluções para ajudar a filha. Vanessa é carinhosa com Romeu, mas ele descarta-a.

Romeu acha que o melhor é acabar com a cláusula de contrato que mantém Leandro com Sandra. Ângela não concorda, assim que souberem, os outros artistas podem fazer o que quiserem. Romeu prefere isso a perder Leandro.

Linda está perturbada, não sabia que Lucas ia prestar o depoimento à polícia. Bruno diz-lhe que devem ficar do lado dele, mas Linda só pensa em avisar Sandra. Tem pena dela.

Cátia passou a noite a costurar. Lurdes diz-lhe que sente uma dor no peito, pode ser um AVC. Cátia, na dúvida se acredita ou não, diz que chama um estafeta para fazer a entrega do vestido e só depois a leva ao hospital.

Tomam o pequeno-almoço, mas Sandra não come nada. Tocam à campainha, são dois guardas que pretendem levar Sandra para prestar depoimento. Linda aparece, achava que ainda ia a tempo e pede desculpa a Sandra por não conseguir ajudá-la.

Discutem sobre a distribuição de tarefas para o aniversário da corporação de Bombeiros. Emília quer falar com Rúben. Emília começa a trabalhar no dia seguinte. Rúben, triste, achava que ela ia mudar de ideias. Emília diz que são só uns dias, nem vai sentir falta dela. Rúben desabafa com Jéssica que tem medo que Emília goste de estar longe.

Sandra está acompanhada com o Dr. Saraiva, que a aconselha a ficar calada. Os guardas continuam a fazer perguntas e, enervada, acaba por confessar o que aconteceu. Vai ter de se apresentar frente ao juiz.

Mel e Linda estão com pena de Sandra, mas Bruno não. Lurdes teve um ataque de ansiedade, vem do hospital com Cátia, que fica revoltada pois o vestido não foi entregue pelo estafeta. Bruno convida-a para a festa dos bombeiros.

Dora mostra o vídeo a gozar com Sandra e Lucas não gosta, pois percebeu que Sandra não está bem da cabeça. Rute ouve a conversa e defende que Sandra precisa de se tratar.

Ângela está ao telemóvel com Leandro. Ele diz que o contrato era abusivo e Ângela diz que os advogados darão seguimento ao processo e ele pagará a indeminização que deve. Cajó interrompe e fala de Sandra. Ângela diz que ainda não tem novidades. Cajó acalma Ângela, mas ela para-o porque a mulher está na editora.