Resumo: 30º Episódio - 12 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vítor entra na sala e encontra Rebeca deprimida, pergunta se ela não vai trabalhar. Márcio chega e pergunta se pode ficar em casa. Rebeca recebe uma chamada a avisar que Márcio ficou em segundo lugar no concurso.

Rúben desabafa com Jéssica sobre Emília. Esta aconselha-o da melhor maneira, diz que não pode impedir Emília de viver os sonhos dela. Rúben agradece a Jéssica por ter aberto os olhos a ele, dá-lhe um beijo na cabeça e sai.

Em casa, Bruno e Linda acabam de contar que foi Sandra quem atropelou Lucas. Lurdes, Cátia e Mel ficam em choque. Romeu chega e pede para falar com Linda e Bruno. Romeu pergunta por Lucas mas Bruno diz para ele ir direto ao que pretende. Romeu pede para não avançarem com a queixa contra Sandra. Ela não está bem e sabe que falhou como pai, quer tentar remediar a situação. Linda diz que vai tentar falar com Lucas, mas não promete nada.

Ângela conta a Sandra que Rute já não trabalha em casa deles. Sandra fica agitada, diz que quer Rute de volta. Vanessa manda Ângela falar com o médico e diz-lhe que é ela que fica com a filha ali.

Ângela agradece ao psiquiatra e diz-lhe que quando Sandra quiser falar voltará a chamá-lo. Romeu chega e conta que foi pedir a Linda para não avançar com a queixa. Ângela fala de Rute, Vanessa fica furiosa e diz que a Rute não entra mais ali em casa. Sandra pede desculpa ao pai e diz que não quer sentir-se invisível. Romeu assume-se também responsável pelo estado dela. Ângela diz a Sandra que Leandro a quer ver.

Luís chega a casa, mas Rute mal olha para ele. Diz que não têm dinheiro e pergunta o que é que ele fez ao dinheiro que ganhou por fora com a última viagem. Ameaça ligar para a empresa dele quando este a trava e diz-lhe que tem estado a ajudar um colega que tem vício do jogo. Rute acaba por ficar sensibilizada com a ajuda que Luís dá ao amigo e abraça-o.

Serafim chega e começa a falar sobre as marcações à noite na barbearia. Rogério faz sinal, mas ele não entende. Amadeu goza com eles por serem tão amigos. Amadeu chega à associação de bombeiros e fala sobre Rogério e Serafim, diz que andam muito próximos e apanhou um estojo de manicure. Adelaide concorda.

Paloma conversa com Rita e Gabriel quando atende uma chamada de um jornalista. Paloma pede para passar as chamadas para o gabinete e sai. Rita fala sobre o convite de Adelaide para a noite de poesia, diz que Jéssica vai lá estar e que era boa para o Gabriel. Ele não gosta do que ouve e sai irritado.

Linda fala com Lucas sobre o que Romeu lhe pediu, diz que Sandra realmente está com problemas graves. Lucas não quer saber e sai de casa furioso.

Vanessa chega a casa e mostra a capa da revista com mais um escândalo da família. No título vemos “Mais um escândalo na família de Romeu – Sandy atropela jovem e tenta o suicídio”. Vanessa quer que Ângela faça alguma coisa, diz que o jornalista não pode sair impune. Leandro desce e Vanessa diz que a culpa foi dele porque Sandra ficou transtornada com a foto dele. Romeu diz que a culpa não é dele. Ângela fala em Leandro e Sandra darem uma entrevista lado a lado. Leandro diz que ela precisa de ajuda psiquiátrica, não é hora de dar entrevistas. Romeu dá-lhe razão.

Rebeca desabafa com Emília quando Rúben chega. Este mostra o cágado que comprou, diz-lhe que assim treinam a questão de serem pais antes de o ser. Rebeca acha a atitude muito querida da parte dele e Emília disfarça que gosta.

Ângela pede a Cajó para seguir Leandro. Quer saber os passos todos dele. Diz que a ela ninguém faz passar por parva.

Paloma está sentada numa mesa da hamburgueria a comer, mesmo não estando mais ninguém ela não retira os óculos escuros e o chapéu da cabeça. Rebeca chega e começa aos gritos a perguntar a Paloma porque é que o filho ficou em segundo lugar e pede para ela retirar o que disse sobre ela bloquear o filho. Paloma diz que Márcio só canta porque a mãe insiste, ele está longe de ser um animal de palco. Rebeca chama Solange e pede para ser ela a servir Paloma.

Lucas e Dora falam sobre o que Romeu pediu a Linda. Dora acaba por admitir que teve mede de o perder. Lucas mostra onde sofreu o embate. Dora toca na perna de Lucas e provoca-o.

Rute vai a casa de Romeu e Vanessa, diz que Sandra ligou a pedir a canja dela. Vanessa e Ângela não a querem ali, mas Romeu diz para ela entrar. Vanessa diz que pode ter sido ela a dar as informações à revista, Rute diz que era incapaz de o fazer. Sandra desce as escadas e fica feliz por Rute estar ali. Ângela recebe sms de Cajó informando que Mel acabou de entrar em casa de Leandro.