Resumo: 29º Episódio - 11 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra sai do carro e vê Lucas, no chão, inanimado. Sandra abre a porta do carro e vai ter com ele, fica em pânico quando lhe toca e não há qualquer reação, parece estar morto. Sandra entra no carro e arranca em pânico. Linda caminha ansiosa e vê o filho, corre para ele e, de joelhos, tenta que ele reaja.

Mel e Leandro estão a falar sobre Sandra, quando ela recebe uma chamada de Linda a avisar o que se passou com Lucas. Mel fica em choque ao saber que o irmão está no hospital. Linda chora ao telemóvel com a filha quando vê Bruno a transportar Sandra semiconsciente. Linda fica sem reação, ele diz que a tiraram do rio e que quase se afogou. Bruno olha-a e pergunta o que faz ali e Linda conta sobre Lucas. Bruno fica em choque.

Márcio está furioso com a mãe e dá razão ao que Paloma disse, que o problema está nela. Rebeca chora quando Vítor chega esgotado depois de ter levado Sandra para o hospital e quebra em ver Rebeca naquele estado.

Romeu termina a chamada e avisa sobre o que se passou com Sandra. Ângela fala dos jornalistas lá fora e Romeu é duro com ela. Vanessa diz que ela é fria. Os dois saem para o hospital e Ângela quebra.

Cajó ouve uma gravação de Sandra e comenta com Paloma a falta de talento de Sandra. Ela concorda e diz que nem todas nascem com a estrelinha que Mel tem. Rita chega e pergunta por Romeu, diz que estão a receber muitos telefonemas de agentes e alguns deles a quererem rescindir contratos. Romeu e Ângela não estão capazes de gerir os danos e Paloma diz que trata da situação e pede para lhe passar todas as chamadas.

Linda sente-se culpada por Lucas estar agora no hospital, sente que devia ter voltado a Portugal. Diz que vai descobrir quem atropelou Lucas. Bruno dá-lhe força.

Mel está sentada no hospital. Não repara que Romeu e Vanessa chegaram. Vanessa pergunta o que está ali a fazer e Mel conta que Lucas foi atropelado. Sandra está estável mas Lucas continua inconsciente. Linda conta que foi Bruno que salvou Sandra e Romeu agradece a Bruno.

Amadeu e Rogério terminam de limpar a Barbearia para saírem, quando Amadeu descobre o estojo de Dora. Rogério disfarça e diz que é dele, que costuma fazer as unhas. Amadeu fica desconfiado.

Emília está a ver casas na internet e Rúben entra a comer uma sandes. Falam sobre a questão de se mudarem para Lisboa, Rúben finge que aceita, mas fica triste.

Márcio chega e Vítor não o deixa sair para o quarto, ele pede desculpas à mãe. Márcio acaba por dizer que não quer ir mais a castings. Rebeca quase que desmaia e Vítor pede para ela ter calma.

Rita lê letras de músicas a Gabriel. Adelaide chega e fogem para o quarto. Rita esquece-se do caderno na sala e Adelaide aproveita para fotografar as letras escritas nele. Rita volta e leva o caderno sem saber que Adelaide o fotografou.

Dora está em baixo por causa de Lucas, fala com Rogério sobre isso. Rute chega e está furiosa com Luís pois só quer saber do camião e de fazer estrada. Rogério dá algum dinheiro à mãe.

Rita chega a rir e brinca com Gabriel. Começa a mudar de roupa e Gabriel fica vidrado nela. Rita faz cócegas a Gabriel, ele acaba por cair ao lado dela, os dois ficam muito próximos.

Cátia diz que a família de Romeu lançou-lhes uma praga. Mel recebe uma chamada para ser voz de apoio num concerto em Lisboa. Cátia diz-lhe que passou de cavalo para burro.

Romeu e Vanessa falam sobre Lucas estar ali também, saem para ir buscar café. Sandra acorda e entra em pânico com o que ouviu dos pais. Sandra tenta perceber se está alguém no quarto de Lucas. Entra no quarto, toca-lhe no braço para tentar perceber se ele se mexe, não vê reação e pede-lhe desculpas fazendo uma festa no cabelo. Romeu e Vanessa entram no quarto de Sandra e não a veem, entram em pânico. Vanessa chama por ajuda e saem à procura de Sandra pelo hospital. Sandra está sentada à beira da cama de Lucas. Ele acorda e quando vê Sandra grita por ajuda. Linda e Bruno ficam em choque quando sabem que foi ela que o atropelou.

Ângela está nervosa quando o guarda da GNR chega e diz que o carro de Sandra esteve envolvido num atropelamento e fuga. Fala no nome de Lucas, ela reconhece o nome e fica em pânico. Ângela liga para o Dr. Silveira e diz-lhe que precisa da ajuda imediata dele por causa de Sandra.

Lucas, furioso, encara Sandra, que chora desesperadamente. Lucas diz que ela tentou matá-lo e agora vinha terminar o serviço. Linda acalma Sandra enquanto Vanessa e Romeu levam Sandra dali. Lucas quer apresentar queixa contra ela.