Resumo: 28º Episódio - 10 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela liga a Leandro, diz-lhe que viu uma foto com Mel. Não quer que ele se exiba em público com ela, pois não voltará a existir segundas oportunidades para a carreira dele.

Leandro está a tocar para Mel quando Ângela liga e lhe diz que viu a foto dela com Leandro, diz-lhe que não quer os dois juntos em público. Ele explode, está farto das ameaças dela. Mel tenta acalmá-lo.

Márcio, nervoso, prepara-se para cantar, mas não consegue. Mónica Sintra ajuda-o, diz-lhe que é normal e que também ela fica nervosa muitas vezes, mas começa a cantar e depois passa. Ela canta e ele, levado pelo sentimento, acompanha-a. Cajó deliciado, grava.

Rebeca Sofia está furiosa e protesta com todos. Cajó aparece e diz-lhe que Márcio já cantou e ela vai ouvir. Mónica Sintra questiona se existirão muitas mães assim empenhadas como ela. Rebeca Sofia está encantada com o que ouve e pede a Cajó para ouvir de novo. Paloma chega e diz que o problema da timidez de Márcio é devido à mãe que o bloqueia. Rebeca Sofia fica em choque.

Cátia está animada com o seu novo trabalho, vai formalizá-lo amanhã. Lurdes queixa-se que a filha vai abandoná-la. Cátia irrita-se, responde e sai disparada. Bruno e Lurdes seguem-na. Cátia diz que não precisam de fingir que se preocupam com ela. Já em casa, Cátia dá um jeito nas suas roupas e magoa-se com a agulha da máquina de costura, Bruno ajuda-a. Ela diz-lhe que sente que não vale nada e ele mostra que ela tem muito valor e vai prová-lo no novo emprego. Num impulso, Cátia abraça-o e Bruno diz-lhe que ela é como uma irmã para ele. Cátia tenta disfarçar a desilusão que sente.

Vanessa vai ter com Sandra e diz-lhe que o pai vai voltar para casa. Sandra está farta de tudo, quer que a vida volte ao que era. Vanessa promete melhores dias e sai desamparada. Sandra vai ao instagram e vê um vídeo que goza com ela. Lança o telemóvel e chora.

Romeu fala com Linda e pede-lhe para acabarem com a guerra. Não faz sentido continuarem a magoar-se. Linda diz para ele assumir publicamente o que fez e pedir desculpas a Mel. Ela questiona o porquê dele ter guardado a letra e ele, a gritar, diz-lhe para ela pensar, diz que não quer magoá-la mais. Ela percebe e fica abalada.

Vanessa pergunta a Romeu onde andou e ele diz que foi arejar. Romeu diz a Ângela que ela é que devia ter sido interrogada, pois foi ela que arranjou a letra e o deixou ir preso. Ângela acaba por contar como a arranjou e já despediu Rute. Vanessa abraça Romeu, diz que teve medo que ele fosse preso e ele tenta esquivar-se dela.

Sandra, revoltada, diz ao pai que ninguém vai preso por causa de mal entendidos. Romeu diz-lhe que não é um bandido, ela conhece-o. Ela diz-lhe que já não conhece os pais. Romeu, sem argumentos, fica abatido com a conversa e sai. Sandra bebe um grande golo de vodka.

No café Disco Disse, Mel e Linda em modo “Fruta Fresca” animam a festa dos anos 90. Cátia não aguenta vê-las e sai. Paloma aparece e elogia-as, diz a Linda que ainda vai a tempo de ter uma carreira. Dora faz um vídeo onde Mel aparece.

Sandra continua a beber. Pega no telemóvel e vê o vídeo da festa dos anos 90 no café Disco Disse. A seguir vê uma foto de Leandro no Instagram. Furiosa, bebe o resto da garrafa.

A festa continua e Sandra aparece embriagada, começa a cantar e todos se riem. Linda acaba com a festa e tenta ajudá-la para não se humilhar mais. Volta-se de costas para tirar-lhe o café e Sandra desaparece.

Em casa, Vanessa está em pânico, mostra a Romeu a garrafa vazia de vodka que Sandra tinha no quarto. Romeu pergunta-lhe se sabe onde ela está e ela diz que saiu de carro. Linda liga a Romeu para avisar sobre o estado de Sandra. Romeu e Vanessa ficam em pânico. Linda sente um mau presságio quando desliga a chamada.

Lucas, distraído, responde a uma mensagem no telemóvel e atravessa a estrada sem olhar. Sandra não para de chorar enquanto conduz e fecha os olhos por breves segundos. Ouve-se um estrondo.