Resumo: 27º Episódio - 9 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rebeca entra na editora e segue direta ao gabinete de Romeu. Paloma não a deixa avançar, e avisa-a que as músicas para a audição estão escolhidas, as duas acabam a discutir. Paloma ameaça desclassificar Márcio.

Cátia disfarça o nervosismo. Lurdes está preocupada com o assalto à casa, faz com que Cátia sinta peso na consciência por sair e deixá-la sozinha. Faz-se de vítima e Cátia sente-se culpada.

Ângela mostra a Romeu a letra da música que roubou a Linda, ele quer saber como conseguiu e se magoou Linda. Ângela manda-o queimá-la. Romeu fá-lo a muito custo emocional.

Mel acredita que foi Romeu a assaltar a casa porque só desapareceu a letra. Leandro tem a certeza que o café vai ser um sucesso. Vemos que são fotografados por um homem.

Gabriel fica surpreendido ao ver Jéssica. Rita diz que foi ela que a convidou. Emília conta a Rebeca que não está grávida e que aceitou o trabalho.

Rute vem falar com a sogra sobre Luís, acha esta saída dele estranha. Adelaide lembra-se que o filho lhe pediu dinheiro, mas não se descai. Lurdes conta que desconfiam que foi Romeu que fez o assalto.

Romeu já bebeu demais, canta a música de Linda e chora. Cajó avisa-o que a filha e Leandro devem estar a chegar e era melhor não ser visto naquele estado. Romeu diz que não era nada sem Linda.

Linda tenta não estar nervosa. Mel tem medo de fazer a festa. Linda diz que a festa vai ser feita sim e que ela vai arrasar. Mel incentiva a mãe para voltar a cantar.

Os guardas da GNR mostram o relógio que culpa Romeu do roubo, pedem para revistar a casa e Ângela deixa-os. Rute liga a Bruno muito aflita. Bruno enquanto fala com Rute, pergunta se a polícia já falou com Romeu. Romeu ainda embriagado, fica a saber que a guarda está lá em casa. Ângela despede Rute.

Romeu está bêbedo, manda os guardas sair. Acaba por agredir um deles. Eles querem levá-lo para o posto, mas Romeu diz que quem roubou a letra foi Ângela. Vanessa fica em choque. Romeu está algemado e implora para não ser visto naquele estado pois há jornalistas lá fora. Os guardas cedem, mas dizem que ele vai ter de ser interrogado no posto. Vanessa liga ao advogado.

Linda continua desconfiada, acha que se fosse Romeu teria chamado alguém para fazer o trabalho sujo. Bruno engole em seco, nervoso, diz-lhe para deixar esse trabalho para a polícia.

Rute chega a casa e conta aos filhos que foi despedida, acham que ela roubou uma coisa. Rogério fica indignado e sai, vai meter a família de Romeu no lugar, deixando Rute preocupada.

Sandra fica furiosa ao ver uma fotografia de Mel e Leandro. Chora e discute com Cajó. Fica a saber que Romeu foi levado para o posto da GNR, mas Vanessa diz-lhe que ele não vai ser preso e que não passa de um mal-entendido. Rogério aparece e confronta-as sobre o despedimento de Rute. Elas ameaçam-no, dizem que chamam a polícia.

Rebeca está fula por Paloma ter enviado as músicas de véspera. Pede a Vítor para falar com Romeu, talvez o ajude a tornar-se uma estrela. Rebeca obriga Márcio a ensaiar e ele, ansioso, canta sem ânimo.

Rúben chega feliz, com uma embalagem de teste de gravidez. Emília diz-lhe que foi falso alarme, não vão ser pais. Ele quer constituir família, mas ela é agressiva ao dizer que não quer agora. Rúben fica magoado.

Trabalham na barbearia à noite. Ouvem a porta e veem que é Amadeu. Guardam tudo o que conseguem e escondem-se. São quase apanhados e Serafim diz a Rogério que é melhor procurarem outro espaço. Rogério não aceita, diz que a família depende daquele negócio.

Lucas está a tentar imitar o licor da avó. Tem a receita no tablet e vai seguindo os passos. Compara os dois e depois de acrescentar açúcar acha que conseguiu igualar.

Bruno não se perdoa pelo que aconteceu a Rute, mas ela defende-o. Linda ouve-os e descobre que foi Bruno que colocou a prova falsa do relógio de Romeu em casa. Ela diz-lhe que não são como eles e Bruno se querem apanhá-los têm de descer ao nível deles.

Ângela quer saber se foi Cátia que mandou Rute roubar o relógio, mas ela nega-o e enfrenta-a.