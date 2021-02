Resumo: 26º Episódio - 8 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Emília olha nervosa para o teste de gravidez que fez. Rúben aparece mais cedo para lhe fazer uma surpresa e ela consegue esconder o teste.

Rita massaja os ombros de Gabriel. Adelaide vê-os e estranha estarem tão próximos. Jéssica entra e decidem ir jantar os três para não jantarem com Adelaide.

Na associação dos bombeiros, Tó Quim, Amadeu e Serafim estão a conversar. Amadeu procura mais energia e Lucas diz ter a solução, os licores da avó. Consegue vender-lhe as garrafas.

Cátia espera por Linda e Mel para ensaiar. Sente que é cada vez mais posta de parte e não aguenta vê-los unidos e felizes. Cátia sente ciúmes e sai sem dizer nada. Entra em casa frustrada e bate com a porta. Chora de impotência por tudo o que lhe tem acontecido. Está farta de não ter trabalho, casa e marido. Lurdes tenta acalmá-la, mas sem sucesso.

Ângela pede a Cajó para continuar de olho em Romeu, não consegue controlá-lo. Cajó desabafa sobre Paloma, diz que já não existe a mesma chama.

Mel vai ter com Leandro. Ele pede-lhe desculpa e os dois fazem as pazes. Ela conta-lhe que agora vai ajudar a mãe, juntou-se à banda. Leandro diz-lhe que o talento dela vai sempre falar mais alto. Os dois beijam-se.

Mel chega contente a casa e Lucas pergunta-lhe onde passou a noite, ela desvia o assunto. Cátia aparece e diz a Linda que não quer fazer parte da banda, quer outra vida para ela.

Rita, Gabriel e Jéssica jantam animados. Ele vai ao balcão e Jéssica aproveita para dizer a Rita que ela sabe tudo sobre Gabriel. Rita fica desconfortável com o rumo da conversa.

Na barbearia, Serafim faz de segurança. Bruno entra e fica surpreendido com todo o requinte que observa. Rogério vai cortar-lhe o cabelo e Dora, sem Bruno aceitar, massaja-lhe as mãos.

Rute está a trabalhar quando é surpreendida por uma chamada de Luís. Ele atrapalhado, diz-lhe que foi acompanhar um colega numa viagem e que vai receber “por fora”, mas ela continua desconfiada. Diz que continuam a conversa quando ele regressar. Maribel aproxima-se e Luís dá-lhe um envelope com dinheiro, ela pergunta para que é todo aquele dinheiro e ele responde que é para os estudos da filha deles. Ela abraça-o, feliz.

Rute tenta acordar Sandra, mas esta não reage. Rute insiste, carinhosamente, e Sandra desabafa com ela, sente que ninguém gosta dela. Rute tenta acalmá-la e Sandra acaba por ficar mais animada.

Romeu fala com o jornalista, diz que Linda lhe deu a música como presente. Na altura eram jovens demais para pensar em legalizar a letra da música. Diz ter tentado pagar os direitos de autor, mas Linda nunca aceitou.

Bruno fica chocado ao ver a casa revirada. Verifica se roubaram dinheiro e lembra-se do caderno com as letras de Linda. Procura e não o encontra. Ângela estaca ao ver Cátia na editora. Ela quer saber se a proposta ainda se mantém e dá-lhe o original da letra da música escrita por Linda.

Bruno liga a Rute a pedir-lhe ajuda, tem a casa revirada e tem a certeza que foi Romeu ou alguém mandado para roubar o original da letra que desapareceu. Rute olha em volta enquanto fala com Bruno, tem medo de ajudá-lo, já andam de olho nela e tem medo que a apanhem. Bruno implora por ajuda.

Cátia está muito nervosa. Ângela tenta tranquilizá-la, diz que fez a coisa certa. Cajó entra de rompante e Ângela não gosta e chama-lhe a atenção. Paloma aparece de surpresa, quer que Ângela vá com ela ao estúdio.

Mais tarde, Rute entra no quarto de Romeu, começa a remexer nas gavetas, mas coloca tudo igual para não desconfiarem. Rute descobre o que queria, mas não vemos o que se trata.

Linda acha uma loucura o que Mel quer fazer, ressuscitar uma banda e para mais sem a tia e sem ensaiar. Cátia está muito nervosa e sente-se culpada. Conta que vai ser figurinista de Rubi.

Rute vem dos quartos com a mão no bolso, está tensa e focada em sair de casa. Vanessa chama-a, ela diz que é melhor ir ver de Sandra e avisa que vai ao mercado. Rute fica aliviada e sai. Já em casa, Rute vem muito nervosa, entrega o relógio a Bruno, só os ajudou porque sabe o que têm passado com aquela família. Bruno liga à polícia a faz uma denúncia de roubo.

Vanessa acorda Sandra, quer obrigá-la a levantar-se. Sandra não quer. Vanessa quase lhe bate e acaba por sair do quarto.

Dora está entusiasmada com a noite que teve com o irmão. Amadeu agradece os licores a Lucas. Este tem ideias de fazer mais e Dora começa a procurar receitas de licores variados.

Márcio dança ballet quando é surpreendido por Rúben, mas disfarça. Rúben diz que não tem mal algum ele dançar ballet. Márcio inventa que foi a mãe que o obrigou a ensaiar a dança. Rúben não insiste no assunto.

Emília tem o teste gravidez na mão e quase desmaia de alívio ao ver que o resultado é negativo. Faz uma chamada a pedir desculpa pela demora e diz que aceita o trabalho.

Os guardas da GNR fazem perguntas e revistam a sala de casa de Bruno e Linda. Encontram o relógio e Bruno apressa-se a dizer que não é deles. Reparam na inscrição, dizem que só pode ter sido Romeu. Linda simula que procura a letra da música e diz que não encontra.