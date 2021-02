Resumo: 25º Episódio - 5 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Estão todos a falar sobre futebol quando Rúben e Vítor chegam. Rúben fala sobre os padrinhos de casamento, quer que o grupo de amigos sejam padrinhos dele. Convida Jéssica como madrinha, que fica feliz por ela aceitar.

Rebeca tenta convencer Emília a não aceitar o trabalho. Emília diz que não vai ceder, vai aceitar o emprego e não é o casamento que a vai impedir.

Cajó vê Cátia e finge que não a conhece, acaba por ir ter com ela e pede desculpas por não lhe ter dado ouvidos no concerto. Adelaide observa-os, quando vê Amadeu a entrar e segue-o. Amadeu pergunta se não há um cronómetro para Adelaide fazer-lhe o teste de resistência. Começa a pedalar, mas sente-se mal.

Mel anda a servir às mesas. Bruno e Linda falam sobre Lucas entrar para os bombeiros. Mel chega perto deles, que tentam animá-la. Bruno fala em trazer as Fruta Fresca de novo e todos acham boa ideia.

Lucas está a ler o Livro de Receitas Licores de Lurdes. Ela entra e ele esconde o livro, mas Lurdes percebe e bate com a colher de pau em Lucas, retirando-lhe o livro. Reclama com ele.

O telemóvel de Romeu não para de vibrar e ele decide desligá-lo. Vanessa dá-lhe apoio e força. Romeu tenta acreditar nas palavras dela, mas está desanimado.

Vemos Ângela com ar simpático a falar ao telemóvel a agradecer um favor. Cajó entrega-lhe um panfleto da Fruta Fresca. Ela liga a Cátia e faz-se passar pela secretária da cantora Rubi, diz que tem uma vaga de figurinista para ela. Cátia termina a chamada com Ângela e diz que vai sair. Lurdes quer saber onde ela vai mas ela não lhe diz. Linda diz a Cátia que não fala assim com Lurdes e Cátia é bruta com Linda. Sai do café enquanto Linda abraça a mãe.

Na hamburgueria, Ângela espera por Cátia sem tentar perder a paciência com Rebeca. Cátia chega e Ângela chama-a, diz-lhe que foi ela quem arranjou a vaga de costureira. Diz que arranja o emprego se ela lhe der o original da letra de Linda. Cátia está atordoada com a proposta de Ângela. Ela quer que Cátia lhe dê o original da letra da música, em troca de alguns contactos e influências. Cátia não quer aceitar um trabalho que implique trair a irmã. Agradece a Ângela e recusa a proposta.

Adelaide conta a Lurdes que viu Cátia a falar com um homem casado e que ele é da banda de Romeu. Lurdes sente-se angustiada, diz que têm de arranjar um marido decente para Cátia.

Romeu tem à sua espera, na editora, um jornalista que o questiona sobre Linda. Ele diz que não é o momento certo para falar, mas o jornalista insiste. Romeu perde a cabeça e está prestes a bater-lhe. Romeu desabafa com Cajó que a sua carreira terminou. Cajó tenta acalmá-lo, diz-lhe que quando ele pisa o palco nada mais importa, mas Romeu está longe de ficar convencido.

Paloma diz que Leandro e Mel faziam uma boa dupla. Leandro concorda e decide ligar a Mel, mas ela não atende. Deixa-lhe uma mensagem a dizer para se encontrarem e que tem saudades dela.

Linda traz CD´s das Fruta Fresca, diz que podiam pôr a Mel como voz principal e ela e Cátia ficavam como vozes secundárias. Cátia passa-se e diz que Linda devia ter falado primeiro com ela. Acaba por ceder, contrariada.

Bruno relembra torneios de setas e bifanas de sonho que em tempos existiam na Associação dos bombeiros. Vítor diz-lhe que isso já não existe, o importante é relaxarem das emoções do trabalho. Márcio aparece para treinar com Rúben e Vítor fica ressabiado. Márcio estranha a atitude do pai. Márcio desanimado, acredita que os colegas continuem a gozar com ele na escola, é visto como um cromo. Rúben percebe e encoraja-o a continuar a ser como é.

Emília pode estar grávida. Rebeca fica eufórica mas Emília não partilha do mesmo sentimento, pois assim não pode aceitar o trabalho.

Vanessa fala com Sandra, pede desculpa e diz que não devia ter-lhe batido. Sandra continua a achar que a mãe vive às custas do pai.

Lurdes confronta Cátia, soube que ela teve com um homem casado na associação dos bombeiros. Ela mente e diz que ele viu-a de volta dos papéis de costura e ficou interessado foi no trabalho. Lurdes não fica convencida.

Rute fala ao telefone com Anabela. Não consegue falar com Luís e pede-lhe que faça a ligação da chamada para o camião. Fica em choque quando Anabela lhe diz que ele não está de serviço.

Linda chega a casa. Cátia tenta esquivar-se da irmã, mas não consegue. Linda quer resolver os conflitos delas, não quer que a irmã aceite Mel na banda sem razão, mas sim porque estão em sintonia. Cátia entende e cede à irmã.

Ângela diz a Romeu que é melhor pedir desculpa ao jornalista. Romeu está farto de estar a fingir, diz que a sua carreira sempre foi uma farsa. Ângela fica nervosa.