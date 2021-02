Resumo: 24º Episódio - 4 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel conta o que se passou na editora. Bruno e Linda estão aborrecidos com a situação. Cátia rebenta e diz que está farta dos esquemas e guerras. Mel diz que sabe de uma maneira de expor o vídeo.

Rúben está a treinar, quando Rebeca chega com Márcio. Rúben diz a Rebeca que ajuda com Márcio se ela convencer Emília a adiar o novo emprego para depois do casamento. Rebeca acha justo.

Amadeu começa a preparar as coisas para atender Romeu. Corta-se com a navalha por estar a tremer demasiado. Rogério, em seu auxílio, começa a fazer o corte a Romeu sem este dar conta do que se passou.

Cajó vê o vídeo com clips de Romeu no portátil. Mel chega e pede para falarem. Cajó e Mel saem e alguém entra com uma pen, apaga o vídeo de Romeu e insere outro. Mel fala com Cajó sobre a editora e Romeu, agradece a Cajó por a ter ouvido. Vanessa pergunta o que Mel queria e reclama da lata que ela tem.

Tudo preparado para mais um concerto. Cátia tenta falar com Cajó sobre o vídeo, mas este não a ouve. Sobe a palco, Romeu aparece e começa a cantar. O som falha e no ecrã gigante aparece o vídeo que Lucas gravou. Ficam todos em choque enquanto Linda sente-se vitoriosa.

Gabriel e Rita estão em choque com o que estão a ver no computador. Leandro chega e pergunta se estão a ver o concerto, vai para perto deles e fica em choque com o que vê.

Romeu volta a cantar, mas o público começa a atirar-lhe objetos. Linda está para ir embora quando Vanessa a agarra e diz para ir desmentir tudo ao palco. Linda empurra Vanessa e vai embora. Ângela declara vingança.

Lurdes não entende porque Cátia está furiosa. Linda, Bruno e Mel chegam a conversar. Cátia diz à irmã que ela está com o rei na barriga e que a sua vingança ainda vai correr mal.

Romeu está furioso. Vanessa pergunta sobre o vídeo e ele admite que é verdadeiro. Romeu ameaça deixar o mundo da música. Ângela e Vanessa estremecem com medo.

Rogério está preocupado com Amadeu. Amadeu reclama com ele e pede para desmarcar a agenda do dia seguinte pois não vai estar na barbearia.

Dora fala com Rute sobre Romeu. Dora pergunta pelo pai e ao mesmo tempo fala que arranjou trabalho, mas ainda não pode falar sobre o que se trata.

Ângela fala ao telemóvel quando Cajó pega no comando e aumenta o som da televisão. Está a passar em direto uma entrevista de Linda. Cajó reconhece Cátia e diz que foi ela que o tentou avisar. Linda fala sobre a letra que criou e o modo que a tentaram calar para não se saber a verdade.

Mel terminou de contar a verdade a Leandro. Ele está magoado com ela, diz-lhe que devia ter confiado nele. Mel vai embora, deixando Leandro irritado.

Ângela acha estranho Cátia estar contra a irmã, mas Romeu desvaloriza e diz que não quer saber. Ângela sai quando Sandra chega e conta a Romeu o que Vanessa lhe fez. Romeu fica com raiva.

Vanessa prepara-se para se deitar quando Romeu entra. Diz-lhe que nada justifica o que fez a Sandra. Romeu explode e diz que a vontade dele é colocar um ponto final na sua carreira. Vanessa fica nervosa.

Cátia desabafa com Bruno sobre o que pensa. Linda entra e diz que a mãe adora-a. Cátia irrita-se e vai embora.

Ângela e Cajó falam sobre Cátia. Paloma entra e pergunta se é verdade o que viu naquele vídeo. Ângela e Cajó estão sem paciência para Paloma.

Rute chega da rua e avisa que há jornalistas à porta. Vanessa desce e diz a Romeu que sai com ele e que está ao lado dele para o apoiar.

Gabriel come torradas enquanto Adelaide vai mostrando fotografias. Rita chega e pergunta pelos seus iogurtes. Adelaide diz que deitou fora porque cheiravam mal e estavam estragados. Rita fica irritada.

Rita grava Leandro e Sandra a cantar. Leandro perde a paciência por causa de Romeu e Sandra. Leandro fica desesperado.