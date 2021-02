Resumo: 23º Episódio - 3 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Emília conta a Rebeca que arranjou trabalho na área do restauro e que está feliz. Rebeca finge-se entusiasmada. Falam da despedida de solteira de Emília e sobre fazer uma produção fotográfica.

Mel e Lucas apercebem-se da presença de Romeu a falar com Linda. Tentam ouvir a conversa. Romeu estende um envelope de dinheiro a Linda em troca de ela destruir a letra original da música. Ela hesita. Lucas e Mel gravam o vídeo de Romeu a oferecer dinheiro a Linda, em troca de esquecerem o que aconteceu. Linda diz-lhe que eles não vão conseguir calá-la para sempre e que não quer o dinheiro dele para nada. Romeu vai embora. Linda pede a Lucas para guardar o vídeo.

Emília termina de dar uma aula online quando Rúben chega em tronco nu sem ver. Emília conta-lhe sobre a proposta de trabalho que recebeu, ele não gosta da ideia e sai perturbado.

Paloma colou nas paredes fotos dos concorrentes, começa a riscar as imagens e a falar mal deles. Já sozinhos, Gabriel e Rita gozam com ela. Romeu entra sem falar com ninguém, vê a notícia sobre o incêndio no café de Linda e fica preocupado.

Romeu entra irritado e questiona Ângela sobre o incêndio no café de Linda. Ângela disfarça o nervosismo e vira a conversa de modo que ele fique mais irritado.

Leandro chega, está preocupado com Sandra. Fala com ela sobre a rescisão, diz que não assinou. Sandra fica feliz, vai buscar o seu tablet e vê que criaram uma página nas redes sociais a falar mal dela. Fica devastada.

Luís não sabe quanto tempo mais pode ficar ali. Maribel fala em tirarem uma semana só para eles os dois em Coruña, ele fica nervoso. Shakira diz-lhe que quer aprender mandarim e Luís aceita.

Lucas está à procura de receitas de licores quando Dora chega e começa a ajudar. Começam a picar-se um ao outro sobre quem tem melhores planos para o futuro.

Lurdes pergunta a Cátia se ela está a pensar ir a mais entrevistas de emprego, finge que se sente mal. Cátia sai e ela atende uma chamada a pensar que Cátia não a vê... Cátia fica furiosa e Lurdes volta a fingir que se sente mal e desmaia. Cátia fica aflita.

Falam sobre o vídeo que Lucas gravou, Bruno acha que deviam expor Romeu na internet. Linda atende Cátia e diz que a mãe sentiu-se mal. Sai disparada do café.

Romeu acaba de falar com Gabriel e faz sinal a Mel para entrar. Ele diz a Mel que não precisa mais dela ali na editora, garantindo-lhe que não irá ter trabalho em mais nenhuma editora. Mel fica chocada.

Leandro vê Mel passar e quer saber o que se passa. Mel não quer falar agora com ele sobre o que se passou e vai embora. Romeu diz a todos na editora que ela não entra mais ali, deixando todos chocados.

Estão todos preocupados com Lurdes. Cátia discute com a mãe e sai de casa. Linda diz à mãe para parar com os “teatros” pois qualquer dia Cátia cansa-se seriamente.

Bruno, tenta controlar os nervos, ao telemóvel, fala em Francês. Comenta com Linda que o processo do assalto ao café de Luxemburgo vai ser arquivado. Linda diz que ele não teve culpa de nada e é melhor esquecer.

Sandra pergunta porque Mel foi embora de casa. Vanessa acaba por dizer a verdade sobre quem escreveu a letra da música. Ela diz à mãe que era óbvio que o pai não ia escrever uma música assim para ela. Vanessa fica furiosa e bate em Sandra. Ângela intervém e separa-as.