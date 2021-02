Resumo: 22º Episódio - 2 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda atende os clientes quando Bruno entra com um ar sombrio, traz consigo uma revista. Mostra-lhe que não publicaram nada sobre ela e Linda fica cheia de raiva.

Sandra está abatida e não reage aos telefonemas. Ângela entra e fica perplexa com o estado inerte dela, quer marcar-lhe um psicólogo. Manda-a para a editora, não é por estar num mau dia que não vai cumprir as suas obrigações.

Mel prepara-se para sair quando Rute agradece por tudo o que fez. Vanessa entra e já não vê Mel. Esta diz a Rute que no fundo tem pena dela e só fica a trabalhar com eles por essa razão.

Linda, Bruno e Cátia estão completamente chocados e falam do artigo que saiu na revista. Linda diz que a prova está do lado deles, só têm de encontrar as pessoas certas. Mel voltou e Linda não quer acreditar que tem de novo a filha em casa.

Vêem-se roupas espalhadas criadas por Cátia. Lurdes retira uma saia e começa a folgar pontos da bainha.

Ângela sente-se vitoriosa, pois impediu que publicassem a entrevista de Linda. Romeu agradece-lhe, irónico. Ela promete-lhe resolver o problema de vez. Diz que têm ainda de falar sobre Mel.

Adelaide suspira enquanto vê Rúben arrumar o equipamento do ginásio. Adelaide e Vítor discutem as mensalidades e as condições do novo ginásio.

Paloma ouve Sandra e Leandro a cantar e oferece ajuda, mas Sandra humilha-a. Leandro diz que a atitude dela era escusada e Sandra diz-lhe que se for ela a rescindir o contrato, eles não podem fazer nada. Leandro fica expectante.

Cátia prepara-se para ir a uma entrevista de emprego, mas Lurdes tem medo que a filha a deixe. Adelaide diz-lhe para arranjar marido. Dora e Lucas conversam sobre ela querer ser influencer e fica a saber que o irmão tem uma barbearia noturna, para seu espanto.

Amadeu corta cabelo a um cliente, começa a tremer e acha melhor parar. Rogério assiste com pena, pois está a enganá-lo. Serafim aguarda a sua vez, tapado por um jornal. Este diz a Rogério que tem mais clientes e ele tem de garantir que os atende.

Mel diz a Romeu que não quer manter o contrato com a editora, mas ele gostava que ela ficasse. Diz-lhe que se ela decidir rescindir contrato, tem de pagar a multa correspondente à rescisão. Ela fica sem saber o que fazer.

Rute entra para saber o que fazer para jantar e Vanessa faz questão de a relembrar que não é assim tão difícil despedi-la, só a mantém a trabalhar porque são pessoas de bem.

Dora surpreende Rogério dizendo que pode divulgar a barbearia noturna nas redes sociais. Ele diz que é melhor não se falar muito do assunto. Ela faz-lhe uma proposta para fazer as mãos aos clientes e ele aceita.

Linda aconselha Mel a aproveitar a oportunidade de Romeu, talvez a queira compensar. Ficam confusos, não percebem o que ela quer dizer. Lucas olha para a cozinha e vê fumo. Chamam os bombeiros. No quartel, experimentam os equipamentos de ginásio quando ouvem a sirene. Vítor aparece a correr a dizer que o café de Linda está a arder. Saem a correr.

Vítor pede ajuda a Tó Quim, mas ele esquiva-se. Ao ouvir que o fogo é no café de Linda, Lurdes tem um ataque de pânico. Pede para Serafim salvar o café.

Mel e Linda enchem baldes com água para apagar o fogo. Os bombeiros chegam e Vítor encaminha-os para a rua. Bruno não quer sair, só sai quando o fogo tiver apagado.

Cajó diz a Ângela que fez o que ela pediu e que sentiu logo o cheiro a queimado. Olham-se sedutores, mas são interrompidos por Sandra, que quer acabar com a dupla. Ângela rende-se, diz que vai fazer um novo contrato a Leandro.

Romeu esconde notas quando Vanessa se aproxima. Ela diz-lhe que finalmente se viram livres de Mel. Ele afirma que ela vai continuar na editora, considera que está na altura de fazerem a coisa certa.

Jéssica faz um curativo, mas mal vê a ferida. Rúben oferece-se para ajudar e os dois aproximam-se, e sentem-se atraídos. Serafim entra e Jéssica pede-lhe ajuda. Falam do incêndio e que o armazém ficou todo destruído.

Limpam o café, as paredes estão manchadas e o material destruído. Estão frustrados, tinham mudado o circuito elétrico logo não pode ter sido por esse motivo. Mel oferece-se para ajudar com o dinheiro que recebeu da música. Linda encoraja-os.

Vítor apanha Tó Quim a beber minis. Fica furioso porque Tó Quim não quer trabalhar. Este diz-lhe que é bom a guardar segredos, é isso que tem feito. Vítor, encurralado, diz que o vai colocar na manutenção do quartel.

Ângela fala ao telemóvel com Leandro sobre a rescisão do contrato dele. Se quer acabar com o contrato, tem de pagar. Desliga satisfeita.

Linda prepara-se para sair quando Romeu lhe toca à campainha, para falar com ela. Ela diz-lhe que eles não vão conseguir calá-la para sempre. Mel apercebe-se da presença de Romeu a falar com Linda.