Resumo: 21º Episódio - 1 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jéssica faz elevações, quando Rúben entra, ela está cansada. Rúben ajuda-a, ela acaba por magoar-se porque se atrapalha ao sentir as mãos dele. Rúben e Jéssica quase não se resistem

Adelaide faz queixas de Vítor. Serafim defende-o e diz que ele costuma ser de boas contas. Tó-Quim mete-se para defender o primo. Rúben pede a Serafim que o substitua.

Romeu chega meio tocado. Ângela confronta-o sobre o tema "Do Lado do Amor" ser de Linda. Ele acaba por confessar e Ângela diz que Linda tem a letra e já falou aos jornalistas.

Romeu está abalado. Vanessa confronta-o sobre a letra da música, já devia ter desconfiado. Ameaça-o, se aproximar-se de Linda ela mesmo destrói a sua carreira.

Vanessa bate à porta, quer saber se a filha está bem. Sandra diz que está, mas dentro do quarto está apática, sentada no chão, com molduras partidas e a rasgar fotografias.

Lucas e Dora falam de Sandra, ele alinha em criar um perfil falso para a arrasar. Vítor quer devolver tudo o que Rebeca comprou, ela diz que não dá mas sugere que se faça um ginásio nos bombeiros.

Rúben passa imagens da quinta que viu para o casamento. Emília não gosta.

Jéssica não consegue concentrar-se, lembra-se de Rúben. Serafim insinua que ela gosta de mulheres, um dia gostava de sair com ela e com as amigas.

Rita queixa-se dos seus joelhos e elogia os de Jéssica. Gabriel acha que ela gosta de mulheres, Rita não é dessa opinião.

Leandro e Mel conversam sobre viagens. Ela diz que não conhece nada. Leandro fica com vontade de conhecer os pais dela, mas Mel acha arriscado. Ele diz-lhe que vão viajar, têm muito sitio para conhecer.

Ângela convida Paloma para ajudar na audição. Cajó agradece-lhe por estar a ajudá-la, pergunta se falsificou os testes de paternidade e Ângela diz que não.

Vanessa continua a desconfiar de Mel. Ângela acha que o melhor é confrontá-la.

O telemóvel de Mel vibra em cima das suas roupas enquanto ela e Leandro fazem amor debaixo dos lençóis.

Lurdes fala com Linda para ajudá-la a meter juízo na cabeça de Cátia, não concorda que ela vá costurar agora. Linda diz que está do lado da irmã e vai apoiá-la a concretizar os sonhos dela.

Vítor mostra o material de ginásio a Adelaide, diz que é para os atletas treinarem. Adelaide diz que queria era o dinheiro, sem dinheiro não há atletas. Ele sugere cobrar entradas. Adelaide e Vítor discutem por causa do ginásio. Rogério acha boa ideia, que pode atrair gente. Adelaide acaba por aceitar para experimentar e ver como corre.

Rute limpa os estragos que Sandra fez no quarto. Vanessa vem ver o que se passa e Sandra avisa a mãe que vai acabar com a dupla e apostar numa carreira a solo. Vanessa diz para ela pensar bem, pois não acredita no seu talento.

Ângela confronta Mel sobre o roubo da letra e ela faz-se desentendida. Ângela finge que acredita nela, chama Rute e despede-a. Mel assume, de imediato, as culpas, deixando Romeu em choque.