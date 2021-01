Resumo: 20º Episódio - 29 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Leandro fica irritado ao ver Sandra só de lingerie em cima da cama, ele deita-se mas pede que não tente nenhuma brincadeira. Sandra tira uma selfie sem que ele se aperceba. Ângela mostra-se cínica ao ver a foto de Sandra. Romeu diz que vai falar com a filha. Vanessa não acha que a foto expõe demasiado Sandra. Mel controla-se com ciúmes. Romeu diz a Mel que quer gravar mais músicas com ela.

Rita veste o pijama quando Gabriel está a entrar, ele fica sem saber por onde olhar mas ela não repara. Estão ambos mal dispostos. Rita diz-lhe que Adelaide quer juntá-lo à neta.

Falam todos ao telemóvel, Linda e Bruno não conseguiram nada, mas Lucas marcou um encontro com um jornalista para hoje.

Rita e Gabriel estão amuados. Cajó pede a Romeu que arranje alguma coisa para Paloma fazer. Romeu pede a Gabriel e Rita que o sigam. Mel vai com Cajó para o estúdio.

Romeu quer uma música para ele e para Mel, uma coisa mais paternal. Quer que Gabriel vá já buscar a guitarra. Pede a Rita que o surpreenda.

Adelaide fala do cheque e que não vê a hora dos ciclistas terem as camisolas do Eças. Amadeu não tira os olhos de Serafim, chama-o de traidor por ter ido cortar o cabelo a outro lado.

Rebeca está numa loja online e acaba por comprar cinquenta halters, mas ao pagar repara na promoção das bicicletas, tenta resistir mas é-lhe difícil.

Mel e Romeu ensaiam a música nova com Gabriele. Romeu manda parar, não está a gostar. Mel pede licença e pega ela na guitarra. Romeu fica encantado, compara-a a Linda.

Cajó entrega o envelope do laboratório a Ângela, ele pergunta o que vai fazer com ele. Ângela diz que ele não pode saber tudo. Ele relembra-a do pedido que fez para Paloma ocupar a cabeça, ela diz que não está esquecido. Ângela abre cuidadosamente o envelope para que não se perceba que foi aberto, vê o resultado do teste mas não se percebe se é positivo ou negativo.

Leandro vai para ligar a Mel quando Sandra lhe toca à porta. Leandro está lixado com a fotografia que ela publicou e acaba por confessar que tem um contrato que não lhe permite andar com mais ninguém a não ser com ela.

Linda arranjou-se para a entrevista. Cátia quer saber o que se passa. Linda diz que lhe conta mais tarde. Bruno diz para ela confiar na irmã e Lucas manda-a preparar uma nova inauguração porque a mãe vai ficar famosa.

Adelaide entra passada, rasga o cheque que diz ser careca. Vítor liga para o banco e fica a saber que tem o saldo negativo, vai ver o que se passa. Adelaide não acredita nele.

Mel e Romeu ensaiam. Rebeca vem trazer hambúrgueres, diz que fica toda arrepiada a ouvi-los e aproveita para pedir mais uma oportunidade para o filho Márcio. Mel recebe uma foto do irmão no telemóvel.

Linda mostra o caderno e a folha da letra da música que escreveu, diz à jornalista que Romeu não teria a carreira musical que tem se não a tivesse roubado.

Sandra confronta Ângela pelo contrato que fez com Leandro, ela tenta dar-lhe a volta. Vanessa dá-lhe um estalo, Sandra diz-lhe que vai perder o pai. Ângela diz a Vanessa para procurar um psicólogo.

Romeu e Mel vêm muito contentes do ensaio. Romeu não se cansa de elogiá-la. Mel diz-lhes, quando Romeu sai, que o mérito é deles. Eles olham-se e dizem que foram buscar um tema antigo de Romeu. Romeu está visivelmente feliz, repara no envelope do laboratório, abre mas fica dececionado quando lê o resultado negativo.

Ângela está passada ao telemóvel, diz ao jornalista para não publicar nada, porque vai compensá-lo. Ângela conta à irmã o que se passa, sabe que foi Linda a escrever a letra e agora ela tem a prova na posse dela. Já Bruno e Linda estão animados com a entrevista. Linda diz que finalmente se vai esclarecer a verdade.

Cátia trabalha numa saia. Lucas pergunta o que está a fazer e ela diz que responde se disser o que a mãe foi ali fazer. Ele diz apenas que é uma coisa boa. Lurdes fica desagradada por Cátia insistir em seguir com a sua vida.

Romeu dispensa Mel, não se sente bem para gravar. Mel entranha. Cajó pergunta o que se passa. Romeu acaba por lhe contar que não é pai de Mel, não estava à espera.

Rita vem a falar da saída de Lady Julie, Gabriel já sabe e conta que vão fazer audições outra vez, já falou com a Mónica Sintra e ela aceitou vir novamente.

Rebeca diz ao filho que falou com Romeu e ele vai ouvir os semifinalistas outra vez. Márcio fica aflito. Vítor está passado porque Rebeca gastou o dinheiro todo em mais encomendas que acabam de chegar.

Luís fala com a mulher espanhola quando é obrigado a desligar porque Rute entra. Luís diz que vai trabalhar, tem de ajudar um colega. Rute diz a Linda que acha que Romeu guardou a letra porque nunca a esqueceu.