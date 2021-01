Resumo: 19º Episódio - 28 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno está irritado por Linda ter ido a casa de Romeu sozinha. Cátia, no meio da conversa, diz uma piada e torna o ambiente mais leve. Linda agradece o apoio de Bruno.

Na hamburgueria, Emília e Rebeca estão a ver uma revista de vestidos de noiva quado Sandra e Vanessa chegam. Vanessa pede desculpas a Sandra pelas atitudes que tem com ela, mas como mãe, preocupa-se com ela. Sandra fala sobre a sms de Lucas que recebeu a pedir para falar com ela. Rebeca diz que ele só quer dar-lhe graxa e ser amigo dela.

Linda e Bruno preparam-se para sair quando Romeu chega e entrega a pedra a Linda. Diz-lhe para apresentar queixa e que não pode ter sido ele. Bruno fica irritado com a ida dele ali. Linda diz que aproveita, que vai depor pelas injúrias, e faz a queixa. Bruno diz a Romeu que ele ainda vai a tempo de tirar a queixa que fez contra Linda.

Cajó questiona Ângela se acha que Anselmo está vivo. Ângela acha tudo estranho, falam de quem não está interessado no regresso de Linda, mas não chegam a nenhuma conclusão. Ângela conta que o teste de ADN de Romeu irá para casa dele, quer ver antes de Romeu.

Gabriel diz a Leandro que todos já perceberam que ele gosta de Mel. Leandro confirma que estão juntos e que está feliz. Gabriel está preocupado com o amigo e avisa-o que Romeu nunca vai deixar que ele saia da dupla Sandy e Leandro.

Mel está em casa da família, chorosa, diz ao irmão que está farta de ver a mãe a sofrer, quer contar a verdade. Lucas dá-lhe força e pede mais um tempo, para não desistir agora. Mel diz que vai tentar arranjar a chave da editora para voltarem mais logo.

No posto da GNR, Linda tenta controlar o nervosismo que sente. Continua a dizer que a letra foi ela que escreveu e não Romeu. Linda sente-se revoltada quando viu o dinheiro que ele ganhou com a música que ela escreveu. O guarda diz a Linda que se é uma questão de dinheiro, devia falar com ele e receber pela autoria. Linda está desanimada, já sabia que não iam acreditar na palavra dela. Bruno consola-a e diz que juntos vão arranjar uma solução.

Falam sobre Linda e Romeu. Cátia acha que Romeu mexeu com Linda quando foi ao café. Cátia acha que Linda não merece o Bruno e Lurdes defende a filha.

Lucas chega e pede desculpas a Sandra. Dora entra e vai falar com Rebeca sobre as redes sociais do restaurante, nisto Sandra ouve e rebaixa Dora. Lucas fica revoltado e diz a Sandra que não passa de uma mimada e que não vale nada. Lucas e Dora vão embora.

Romeu chega e diz a Rute que não quer ser incomodado. Rute repreende Mel por se preocupar mais com Romeu do que com a mãe. Mel vai à procura das chaves da editora quando deixa cair a carteira de Romeu e dá com a letra escrita por Linda. Fica em choque.

Vanessa acha que pode ter sido Linda a encenar a história da pedra e do bilhete. Romeu quer descansar. Vanessa sente que o perde a cada dia que passa, deita-se junto a ele e diz que o ama.

Mel mostra à mãe a letra da música que conseguiu tirar a Romeu. Linda está incrédula, mas muito feliz. Mel explica que o plano foi sempre conseguir provas que ele tinha roubado a música e que nunca esteve do lado deles. Linda pede para a filha voltar para casa, mas Mel conta que vai continuar na casa deles, quer encontrar mais provas que o denunciem. Linda rende-se.

Adelaide já sabe que Rita esteve com o filho e ela diz que percebeu que o filho não sabia que tinha hóspedes. Adelaide não lhe deve satisfações. Adelaide elogia a neta a Gabriel.

Rebeca fica feliz porque Lady Julie cancelou todos os espetáculos. Márcio fica calado. Vítor não gostou que Rebeca tivesse ido pedir ajuda a Rúben para ajudar o filho mas ela dá-lhe a volta.