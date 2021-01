Resumo: 18º Episódio - 27 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela acede ao histórico do computador de Romeu para descobrir a clínica onde Romeu fez o teste de ADN. Liga para a clínica a fazer passar-se por secretária de Romeu e pede par alterar a morada de envio do resultado das análises.

Lurdes apresenta o café a Adelaide. Linda começa a cantar a música de Toy e Cátia junta-se a ela, estão todos animados. Mel está na entrada do café sem ninguém ver e ouve falarem mal dela por não aparecer na inauguração do café. Mel chora com saudades da família.

Luís faz uma videochamada com Maribel. Rita entra e Luís disfarça, dizendo que é a empregada do quarto. Desliga e pergunta a Rita o que faz ali. Ela diz que alugou quarto à mãe dele. Maribel fala com Luís. Quer saber como ele está, pergunta quando ele volta e quem é a rapariga que entrou no quarto dele. Luís ameaça chamar a polícia. Rita, para mostrar que não está a mentir, mostra-lhe a imagem do anúncio do quarto. Luís não quer acreditar no que vê.

Ângela entrega a Vítor um saco TakeAway Burguer Maroto que recebe constrangido. Ameaça-o novamente com o emprego de Rebeca. Ele diz que fez os possíveis para prejudicar o café, mas não encontrou nada que estivesse errado.

Romeu apresenta o concerto. Começa a cantar o dueto com Mel. Estão todos a espera das pessoas quando Dora mostra Mel e Romeu a darem um concerto online. Já entendem porque ninguém foi à inauguração. Lucas defende a irmã, quando se ouve um vidro a partir por uma pedra que tem um bilhete que diz “O rio não apaga os segredos todos. Não descanso, enquanto não me vingar de ti. Anselmo.” Linda e Bruno ficam nervosos. Falam sobre quem poderá ter feito aquilo, pois Romeu está no concerto online. Lurdes está muito revoltada com o que se está a passar.

Sandra e Leandro começam a cantar. Mel tenta disfarçar os ciúmes que sente. Sandra vê o pai a falar com Mel e desafina. Leandro disfarça.

Adelaide fala com Amadeu sobre o que se passou no café de Linda. Está com pena deles. Falam sobre a possibilidade de Anselmo estar vivo.

Na barbearia, Rogério dança ao som de Sandy e Leandro quando Serafim bate a porta. Serafim diz-lhe que tem de arranjar um código para saber quando tem clientes para não ser apanhado.

Chegam a casa do concerto. Ângela dá os parabéns a ambos. Sandra reclama da atenção que o pai dá a Mel. Romeu repreende a filha e sobe para quarto.

Mel e Leandro estão deitados na cama. Ele tenta saber porque que ela está desanimada. Mel não quer falar sobre isso. Leandro diz-lhe que está ali para ouvi-la quando se sentir pronta a falar.

Rita entra no quarto de modo a não acordar Gabriel, mas este assusta-a. Falam sobre a noite dela quando recebem um envelope por baixo da porta. Rita vê que se trata de um convite. Jéssica diz que é a maneira da tia demonstrar que gosta deles. Jéssica pede para aceitarem o convite de Adelaide.

Rebeca está a preparar-se para sair quando Márcio chega e finge que está doente. Ela percebe, questiona-o sobre o que o pai lhe disse para fazer. Diz a Márcio que ela é que vai resolver a situação.

Vítor entrega um cheque a Adelaide e ela começa a divagar. Rebeca chega e reclama com Vítor por causa de Márcio. Diz-lhe que vão resolver as coisas à maneira dela.

Rúben está a treinar em tronco nu quando Rebeca chega e pede-lhe para treinar Márcio, diz que o filho precisa de alguém que o ensine a defender-se. Vítor fica triste com o que ouve de Rebeca.

Cátia serve às mesas e diz que deviam ter ido a polícia. Lurdes fala sobre Anselmo e pergunta por Linda mas ninguém sabe onde ela está.

Luís questiona a mãe sobre o quarto alugado. Serafim e Tó chegam. Tó goza com Serafim por causa do seu penteado novo, mas Serafim não liga.

Rúben fala com Rogério sobre o seu casamento. Rogério não acha piada a maneira de como ele quer casar, com fanfarra, pombas brancas e o os colegas do quartel fardados à saída da igreja a baterem continência.

Linda entrega a Romeu a pedra com bilhete assinado por Anselmo. Romeu fica em choque. Vanessa chega e arma confusão com Linda. Mel, ao entrar em casa, agarra a mãe e pede para Linda se ir embora. Romeu pergunta quem poderá ter feito aquilo, deixando Ângela apreensiva.