Resumo: 17º Episódio - 26 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu pede a Mel para falar a sós com ela. Vanessa e Sandra não gostam.

Romeu entra no quarto de Sandra, para saber como ela está. Esta admite estar triste porque sabe que Leandro gosta de Mel. Romeu conforta-a.

Emília e Rúben estão a jantar quando Jéssica e Serafim chegam. Rúben começa a usar o comando das cuecas mas Emília não sente nada. Jéssica começa a sentir a vibração nas cuecas que está usar, incomodada vai embora sem saber porque é que aquilo está acontecer.

Leandro abre a porta a Mel, está magoado com ela. Esta pede-lhe desculpas, diz que não aguenta mais e que se tiverem de namorar às escondidas que assim seja. Os dois fazem amor.

Romeu chega e fala sobre Sandra, repara no relógio novo de Vanessa. Diz-lhe para o devolver, mas ela não quer. Ângela chega e tenta controlar a situação. Romeu sai da conversa, cansado.

Mel e Leandro estão muito felizes. Leandro pergunta quando ela lhe apresenta o irmão. Beijam-se apaixonados.

Linda e Lurdes tomam o pequeno-almoço, quando Cátia chega com dois fatos para as Fruta Fresca. Lurdes fica emocionada e Cátia e Linda fazem as pazes.

Rebeca está entretida quando Ângela chega e diz-lhe que não precisa mais dela ali, está despedida. Rebeca fica em choque e liga a Vítor. Este fica em choque com o que Rebeca lhe disse, sabe que a culpa é sua. Adelaide chega e pergunta pelo cheque, Vítor diz-lhe que falam depois.

Linda veio deixar mais panfletos, falam sobre a inauguração. Serafim fica encantado com Cátia, mas esta não lhe liga nenhuma. Tó coloca aguardente no café de Adelaide, ela fica furiosa.

Vítor entrega uma coima a Bruno e diz que não podem abrir o café hoje. Lucas chega e pergunta se está tudo bem. Bruno ignora a coisa e diz que hoje abrem o café a bem ou a mal.

Mel e Linda cruzam-se no jardim. Linda convida-a a ir a inauguração do café, diz-lhe que aquela ainda é a sua família apesar de tudo.

Paloma está triste, Ângela tenta acalmá-la e ilude Paloma com as suas palavras dizendo que será sempre a maior estrela da editora. Rita e Gabriel falam sobre os homens que ela tem tido encontros, diz que já marcou um encontro para hoje. Gabriel força sorriso.

Falam sobre o plano de Mel. Sandra chega e vê Lucas, vai ter com eles e começa a reclamar por ele lhe ter batido no carro. Mel tenta acalmar os ânimos, diz que fala com o irmão.

Mais tarde, Rebeca reclama com Vanessa por ter sido despedida por Ângela. Vanessa não gosta do que ouve e diz-lhe que não está despedida. Rebeca fica aliviada. Ângela pergunta a Vanessa porque Rebeca estava ali. Vanessa diz-lhe quem manda no restaurante é ela e Rebeca continua a trabalhar lá, as duas discutem.

Luís reclama com Dora porque esta não trabalha. Dora e Rogério saem. Luís repara que tem chamadas não atendidas. Cariño volta a ligar, ele atende e fica aflito por não saber como fazer vídeo chamada.

Amadeu reclama por haver frascos vazios na barbearia. Rogério percebe que anda a deixar rasto. Serafim chega e entre gestos pergunta a Rogério quando lhe corta o cabelo. Amadeu não entende e ainda goza com ele quando se vai embora.

Rúben desabafa com Jéssica sobre a noite passada na Hamburgueria. Jéssica percebe que era ele que estava a controlar as suas cuecas.

Emília reclama com Rebeca, diz-lhe que tem de trocar as cuecas pois aquelas não funcionam. Vanessa chega e avisa Rebeca que hoje vão promover o lançamento do dueto do Romeu.

Mel ensaia quando Leandro entra e mete-se com ela. Romeu chega sem entender o clima entre eles e conta a ideia de Ângela de fazer um live em direto da hamburgueria com os músicos da Lua de mel. Diz a Leandro para ir ter com Ângela. Mel fica preocupada.