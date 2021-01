Resumo: 16º Episódio - 25 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Paloma está à espera de Ângela. Chora a falar com Romeu, está desesperada. Cajó chega e leva-a para casa. Romeu fica exausto.

Márcio chega mais cedo da escola, conta à mãe o que se passou. Rebeca agarra no telemóvel e vê que Lady Julie foi operada e que cancelou os concertos. Diz que vai falar com Romeu. Márcio fica desesperado.

Nos bombeiros, estão todos a treinar quando Tó Quim chega e começa a gozar com eles. Mete-se com Jéssica e Rúben sai em sua defesa, ela coloca-se no meio dos dois e pede a Rúben para o ignorar. Dora procura a avó, quando ouve gritos. Sai para ver o que se passa. Os dois continuam a discutir. Agarram em Rúben e rasgam-lhe a camisola, Dora não aguenta e grava tudo com o telemóvel. Jéssica diz a Rúben que não precisa que a defenda. Sai irritada.

Vítor está a tentar encontrar algo para fechar o café, mas não consegue. Diz a Bruno e Linda que está tudo em ordem para abrir.

Mel chega ao jardim e senta-se, começa a cantar a música que cantou quando conheceu Leandro. Ângela aparece e quebra o momento, Mel vai embora apesar de Leandro fazer frente a Ângela, ele diz que abdica de tudo por Mel. Ângela ameaça Leandro, diz que acaba num banco de jardim a cantar se não olha para Sandra como ela merece.

Sandra chega com batidos para Rita e Gabriel. Ela fala em repetir a noite passada mas Gabriel e Rita fogem a questão. Fica triste quando falam do dueto de Mel e Romeu. Gabriel encontra a pen de Mel no computador.

Cajó está a terminar a música de Mel e Romeu. Sandra chega e pergunta se pode tentar também. Começa a cantar e num ataque de raiva por não conseguir, começa a bater em tudo. Romeu chega e acalma a filha, fica com pena dela.

Vítor fala com Ângela e fica aliviado com a reação dela. Márcio chega e acaba por desabafar com o pai dizendo que não gosta de cantar. Vítor desvaloriza o que Márcio sente. Ângela ouve o que Vítor lhe diz, fica insatisfeita com o que acabou de ouvir.

Emília chega a casa e Rúben fala sobre o jantar. Emília vai buscar umas cuecas mas ele não entende para que servem, fica curioso quando ela lhe explica.

Jéssica acaba de treinar, vê o saco com cuecas e vai vesti-las. A sirene dos bombeiros toca, ela chega e reclama com Serafim, esquece-se do comando das cuecas que caíram no chão.

Ouvem todos a música de Mel e Romeu. Linda pede para desligar o rádio, está cansada de tudo o que tem acontecido e das atitudes da filha. Ficam com pena de Linda. Mais tarde ainda desanimada, vê fotografias da sua família no telemóvel. Bruno chega e tenta animar Linda. Diz-lhe que as coisas vão melhorar. Linda fica mais calma.

Leandro entra em casa de Romeu à procura dele e de Ângela. Mel diz à frente de todos que são só colegas e nada mais. Leandro fica destroçado.