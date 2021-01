Resumo: 15º Episódio - 22 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda pede desculpa a Bruno, sabe que nunca vai encontrar ninguém que chegue aos pés dele. Os dois fazem as pazes.

Mel e Lucas seguem para a editora para ele a ajudar a pesquisar no computador. Está convencida que sabe a password de Gabriel.

Sandra está alcoolizada deitada em cima da cama, lamenta-se por Leandro ter passado a noite a olhar para Mel. Sandra quer ver se estão juntos mas Vanessa não a deixa levantar-se.

Mel entra na editora com o irmão, vão ao computador de Gabriel, estão a passar coisas para a pen quando ouvem barulho e têm de esconder-se. É Cajó que entra e liga o computador para escolher uma música mas o seu estado alcoólico não lhe permite e desiste, vai servir-se de um whisky. Quando Mel e Lucas preparam-se para sair, ouvem novamente alguém entrar. Lucas faz sinal à irmã para ter calma. Cajó recebe Ângela, empurra-a com alguma violência contra a porta, ela fica agradada. Mel e Lucas já saíram do esconderijo na editora. Lucas está nervoso e não deixa Mel ver quem é. Puxa-a para a saída e deixam a pen esquecida no computador de Gabriel.

Vanessa já adormeceu. Romeu continua sem conseguir dormir. Vê as horas e sai do quarto. Sandra está a dormir quando Romeu entra no quarto. Olha carinhosamente para a filha. Esta acorda, mas volta a adormecer.

Cajó fala com Ângela sobre Romeu achar que Mel é sua filha. Ângela fica furiosa com o que acaba de ouvir.

Mel entra em casa, vê o casaco de Romeu e quando vai para colocar de novo as chaves no bolso, Romeu chega e começa a falar sobre o tempo em que cantava com Linda. Mel fica sem reação. Quando Romeu vai para o quarto, Mel tira as chaves do seu bolso e coloca de novo no casaco dele.

Falam sobre a despedida de solteiro de Rúben. Rute diz a Rúben para não dar ouvidos se não ainda fica sem casamento.

Rute entra em casa apressada, tira a bata da sua mala mas ao fazê-lo deixa cair um Panfleto da inauguração do café. Ângela apanha-o e mostra a Vanessa. Esta acorda Sandra, que só quer ficar na cama a dormir. Vanessa está farta das atitudes da filha mas Sandra diz para a deixar em paz.

Paloma chega e nem parece que é ela de tão rouca. Pergunta por Ângela. Diz que espera por ela no gabinete. Rita e Gabriel ficam com pena dela.

Mel está a cantar enquanto Cajó fala com Romeu sobre o teste de paternidade. Este diz que está à espera do resultado. Leandro chega e convence Mel a sair com ele. Cajó ouve tudo.

Vítor abre a porta a Ângela. Esta começa a falar sobre os problemas financeiros dele. Obriga-o indiretamente a encontrar um problema no café para a inauguração não acontecer.