Resumo: 14º Episódio - 21 de janeiro (quinta-feira)

Ângela conforta Sandra, que está magoada com o pai por este cantar com Mel. Ângela sugere que se torne a melhor amiga de Mel para tentar descobrir o que fazia no quarto de Vanessa.

Lucas acha que a irmã deve desistir e voltar para casa. Mel quer encontrar aquela letra para ajudar a provar que a mãe fala a verdade e precisa da ajuda dele para entrar nos computadores da editora.

Romeu entra de rompante em casa e confronta Vanessa. Quer saber porque nunca lhe disse que Linda tinha ido à sua procura antes de partir para o Luxemburgo. Vanessa fica sem chão. Romeu quer saber se foi ela que denunciou Linda e ameaça sair de casa. Vanessa está muito nervosa mas tenta não demonstrar, diz que a única coisa que fez foi protegê-lo e quando disse a Linda que ele a denunciou foi porque esperava um filho dele e ele queria fugir.

Cátia tira as compras do saco quando Linda entra e pergunta por Bruno. Cátia diz que ele foi à gráfica. Linda pede que a chame quando ele chegar.

Nos bombeiros, Rebeca tenta que Jéssica compre umas cuecas adelgaçantes. Rúben, muito nervoso, pede Emília em casamento. Ela aceita. Rúben oferece um quadro pintado por ele, mas é tão feio que Emília fica perplexa.

Paloma começa a reclamar com Cajó. Ângela lança-lhe um olhar tranquilizante e chama-a à parte. Dá-lhe um ansiolítico que comprou para ficar mais calma.

Adelaide está preocupada com o filho. Este pede-lhe dinheiro emprestado e ela inventa que fez obras e que o resto está investido. Ambos mentem mas sorriem.

Cátia subtilmente conta a Bruno que viu Linda com Romeu. Linda chega nesse momento, ele confronta-a e ela confirma o que Cátia contou. Conta-lhe o que conversaram e que está decidida a saber o que se passou naquela altura.

Sandra e Leandro acabam de cantar. Paloma está muito nervosa, Cajó dá-lhe força. Paloma entra em palco e não consegue cantar, percebe que não devia ter tomado calmante nenhum, a voz está entorpecida. Cajó ajuda-a a sair do palco. Dora filma tudo.

Ângela vem arrasada, esteve no hospital com Paloma. Vanessa acha que nunca devia ter insistido com ela.

Romeu mostra as misturas da música que gravou com Mel a Cajó, quer a música a ser divulgada em todo o lado. Romeu desconfia que Mel possa ser sua filha, Cajó encoraja-o a tirar isso a limpo.

Rute discute com Dora por ter gasto dinheiro no concerto. Dora mostra as cuecas adelgaçantes que comprou. Luís dá razão a Rute, Dora tem mesmo de arranjar trabalho.

Na barbearia, Rogério está vestido a rigor, propõe outro corte de cabelo que agrada ao cliente. Vemos Rogério a massajar a cabeça do cliente.

Vítor faz as contas da venda, não percebe como fizeram tanto dinheiro. Rebeca diz que ela e Tó Quim alteraram os preços. Vítor fica furioso.

Emília tenta despir Rúben, este insiste em pendurar o quadro que lhe ofereceu. Emília fica desagrada, mas Rúben decidido, vai pendurá-lo.

Jéssica assiste a um jogo. Adelaide fala que os hóspedes lhe fazem confusão mas precisa do dinheiro. Emociona-se ao falar que Luís lhe pediu dinheiro. Jéssica acha que ela devia contar-lhe a verdade.

Romeu consegue tirar cabelos de Mel e coloca-os num saco, quase é apanhado por Vanessa. Vanessa fá-lo prometer que nunca sai daquela casa.

Mel tenta manter-se lúcida e regista o código de desbloqueio do telemóvel de Gabriel. Gabriel e Rita confessam que são eles que escrevem as letras para Romeu.

Linda está irritada com a irmã por ter contado a Bruno que a viu com Romeu. Cátia faz-se de sonsa. Lurdes não as quer ver separadas. Cátia diz que depois de abrir o café, segue a sua vida.

Mel entra em casa e vê o casaco de Romeu, vai até ele e tira as chaves que estão no bolso.