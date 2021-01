Resumo: 13º Episódio - 20 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda entra em casa e sente-se ainda mais culpada ao ver o marido a dormir no sofá. Bruno acorda e pergunta onde ela esteve. Linda conta que esteve com Romeu, foi pedir para deixar a filha voltar. Bruno fica furioso.

Rita está feliz porque finalmente têm um sítio onde morar. Enquanto arruma as suas coisas, atira uma lingerie a Gabriel quando Adelaide entra, sem bater à porta. Adelaide pergunta se a lingerie é dele e este inventa uma desculpa. Adelaide fala das regras da casa.

Adelaide fala bem de Rita e Gabriel, tenta empurrar a neta para ele mas Jéssica diz que está focada no trabalho. Adelaide está decidida a arranjar um marido para Jéssica.

Bruno desabafa com Cátia sobre Linda ter estado com Romeu. Cátia tranquiliza-o e diz que Romeu foi muito importante na vida de Linda mas ele vale por mil Romeus.

Linda pede ajuda a Rute para encontrar o guarda que foi lá a casa no dia da morte de Anselmo. Quer saber a verdade, conta que esteve com Romeu e ele diz que não a denunciou.

Ângela chega a casa com a roupa da noite anterior. Romeu está de saída para a editora. Ângela fica agradada por Sandra estar com Mel no quarto, o que não agrada Vanessa. Sandra é muito simpática com Mel. Esta sonda-a por causa da revista e Sandra atrapalha-se, diz que espera por ela no concerto de abertura de Paloma.

Leandro está muito perturbado pela cláusula do seu contrato. Gabriel diz que o melhor que tem a fazer é esquecer Mel e abraçar Sandra. Leandro diz que não vai vender os seus sentimentos.

Romeu conta que esteve com Linda. Cajó acha que ela veio atrás porque ainda gosta dele. Cajó aconselha-o a não dar cabo do que tem por uma paixão antiga. Romeu fica pensativo.

Num jardim em Penafiel, o guarda fica surpreendido por ver Linda vinte anos depois, diz-lhe que ela não precisava de ter fugido, pois as provas não eram suficientes para incriminá-la. Conta que há quem diga que Anselmo pode estar vivo. Linda fica a saber que quem a denunciou foi uma mulher.

Na barbearia, Rogério pede a Amadeu para voltar a trabalhar, ele deixa-o mas tem de tirar toda a decoração que levou e fazer o que ele manda. Entra um cliente e Rogério manda-o ir lá à noite para fazer o corte à sua maneira.

Rúben treina violentamente, está nervoso com o pedido de casamento. Jéssica aconselha-o apenas a pedi-la em casamento e esquecer o que se passou. Ele ensaia o pedido com ela.

Nos bombeiros, Rebeca Sofia está com Vítor junto à banca, por um lado não quer vender nada mas por outro precisa porque quer ir ao concerto de Paloma.

Dora encara Lucas que fica impressionado com a ousadia dela. Dora pede para ele tirar fotos para o seu Instagram. Lucas cede e percebemos que há química e muita cumplicidade entre eles.

Luís entra em casa e assusta-se com Rute que vinha preparar-lhe o almoço e ele anda a passear. Rute sai furiosa. Luís certifica-se que não está ninguém e faz uma chamada.

Mel e Romeu cantam, há muito entendimento entre eles. Sandra olha-os enciumada. Romeu recebe uma sms e diz que tem de sair, confia em Mel para gravar as segundas vozes.

Sandra vai atrás do pai mas Romeu diz que falam depois, também despacha Paloma, que não gosta da forma como é tratada. Paloma chama Sandra para falar do espetáculo, acha que ela e Leandro ainda não estão preparados.

Linda conta a Romeu que foi uma mulher que a denunciou nessa noite e que depois da guarda ir lá a casa foi à sua procura e foi Vanessa que a recebeu que disse que Romeu a tinha denunciado. Cátia está escondida a ouvi-los.