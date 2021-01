Resumo: 12º Episódio - 19 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vanessa continua a achar que Mel não é de confiança, acusa-os de andarem todos cegos e qualquer dia vão desaparecer coisas de casa. Ângela fica a pensar no que Vanessa disse. Romeu, farto das crises da mulher, diz que ela deixou a família pela carreira, que merece um voto de confiança.

Romeu entra no quarto e verifica o papel com a letra da música "Do Lado do Amor", as mãos tremem-lhe e volta a guardá-lo na carteira.

Na editora, Mel procura pela letra que Rita e Gabriel lhe falaram, não encontra, mas encontra uma carta antiga da mãe para Romeu, dentro de um LP antigo, fica atordoada com o que lê e tira uma fotografia.

Mel ainda está atordoada com o que acabou de ler. Cajó mete-se com ela. Mel é brusca e mente, diz que vai comer e sai. Cajó fica desconfiado com a reação dela.

Linda vê o vídeo do concerto de Romeu e Mel. Cátia desafia-a para ressuscitarem a "Fruta Fresca" e cantarem na inauguração do café. Méel entra em casa e confronta a mãe sobre a carta que viu. Mel pergunta se a mãe e Romeu eram só amigos ou namorados. Linda fica atrapalhada e Cátia intercede pela irmã e manda a sobrinha embora, dizendo que ela já faz a mãe sofrer o suficiente.

Sandra quer dizer a Leandro que não contou aos jornalistas que os dois namoram, quer um namoro real e não inventado. Ângela diz que se for contar a Leandro deixa de ajudá-la.

Leandro está muito nervoso enquanto o primo lê o contrato. O primo diz-lhe que ele só tem duas hipóteses, ou confronta Romeu ou finge que alinha e arranja alguém que o entenda.

Romeu está pronto para gravar. Mel fica tensa quando ele lhe pergunta pela conversa com a mãe, mas percebe o mal-entendido. Mel e Romeu cantam, Cajó olha-os como se houvesse ali mais alguma coisa.

Paloma está nervosa, queria que fosse Mel a abrir o seu concerto. Ângela tenta ser paciente com ela. Paloma acaba por acalmar-se e confiar nela.

Solange sente-se atraída por Rúben. Ele nem repara nela, está cheio de dores agarrado à barriga. Rogério mostra-lhe o frasco com as gotas que colocou na sua bebida. Rúben sai a correr para a casa de banho.

Jéssica Isabel dá recomendações a Rita e Gabriel que vieram para a entrevista para alugar o quarto de Adelaide. Rita e Gabriel mentem e Adelaide fica encantada com eles.

Nos Bombeiros, Rebeca está furiosa porque Vítor vai vender as suas coisas muito baratas. Tó Quim decide ajudá-la e altera os preços todos. Rebeca receia a reção de Vítor. Este diz que se desculpa com a falta de óculos.

Rute parte o mealheiro onde juntou o dinheiro para uma viagem para contribuir para pagar a conta do hospital. Luís embaraçado, diz-lhe que tem de ir amanhã ao camião ver se está tudo em ordem. Manda Rogério pedir o emprego de volta na barbearia.

Cátia conhece a irmã e sabe que ela está a pensar na carta. Linda pensa como as coisas poderiam ter sido se não tivesse acontecido o que aconteceu no passado. Bruno interrompe, Linda não gosta que ele apareça de mansinho.

Romeu tenta concentrar-se, mas não consegue, retira a letra de Linda da carteira. Romeu varre tudo o que está na secretária, tenta não pensar nela, mas não consegue.

Leandro conta que no contrato dele existe uma cláusula que só pode aparecer com Sandra. Conta que confiou em Ângela e não viu. Mel fica dececionada quando ele sugere andarem às escondidas.

Linda entra na editora, não vê ninguém e caminha para o estúdio, onde vê Romeu a cantar a sua música, emocionado. Linda diz a Romeu que ele ganhou, vai declarar que mentiu e pede-lhe que deixe a filha voltar para casa. Romeu pergunta porque ela se foi embora e Linda diz que a guarda foi a sua casa porque ele a entregou. Romeu jura que nunca faria isso e que a amava. Linda pede para ele parar de mentir. Romeu diz que nunca mais voltou a amar ninguém como a amava e aproxima-se cada vez mais. Linda sente-se a ficar sem forças e os dois acabam por se beijar.

Vanessa está impaciente e liga a Romeu. O telemóvel de Romeu toca e cessa o beijo dos dois. Linda dá uma bofetada a Romeu. Diz que ama o marido e que ele não devia tê-la beijado. Diz que ele lhe mete nojo e sai disparada, Romeu vai atrás. Alcança-a e agarra-a pelas mãos, mas Linda desembaraça-se com um safanão. Romeu garante que não a denunciou, que foi ter com ela na manhã seguinte como combinado mas o pai dela disse que Linda tinha partido. Conta que foi atrás dela mas ela não parou. Linda fica a saber pela primeira vez do sucedido e engole em seco, diz que há muitas mentiras na história deles. Linda fá-lo prometer que a filha volta para casa e ela limpa o seu nome.

Vanessa reclama do que Romeu possa ter ficado a fazer no estúdio, acha que pode estar com outra mulher. Ângela lembra-a que ela não é melhor pessoa para falar de traições pois no início do casamento com Romeu traiu-o com o pai dele. Ângela recebe uma sms e sai.

Sandra explica-se a Leandro, ela não disse nada aos jornalistas do que foi publicado, é verdade que gosta dele mas nunca iria estragar a amizade que os dois têm. Leandro acredita e Sandra fica com esperanças.

Vanessa aguarda por Romeu, mostra-lhe um relógio que gosta. Romeu está chateado, diz que é mais do que o valor que quer gastar. Acaba com Romeu a levar a sua almofada e a sair do quarto.