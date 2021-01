Resumo: 11º Episódio - 18 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita apresenta a música que acabou de escrever a Romeu, ele gosta, mas diz-lhe que não é o estilo dele. Rita fica derrotada. Paloma quer falar com Romeu sobre o seu próximo álbum. Gabriel diz a Rita que Romeu também lhe recusou muitas músicas. Vê o anúncio sobre o quarto para alugar de Adelaide. Leandro chega com a revista cor-de-rosa na mão e vai direito ao gabinete de Romeu.

Linda prepara-se para sair quando Lucas chega, pergunta-lhe o que falou com Melanie. Ele mente e diz que lhe disse o mesmo que a eles, que acha ter mais hipóteses na carreira musical ficando em casa deles, é salvo pela campainha, Linda recebe uma carta registada. Fica furiosa quando vê que se trata de uma intimação para ir à polícia responder a uma queixa de Romeu por injúrias e difamação.

Linda chega furiosa ao café e mostra a Bruno e Lurdes a carta que recebeu. Cátia e Linda discutem e Lurdes finge que está com uma dor para elas pararem de discutir. Bruno tenta arranjar uma solução para a intimação que Linda recebeu.

Ângela comenta com Romeu o escândalo que Leandro fez por causa da capa da revista. Romeu diz que a relação de Leandro com Sandra não existe. Ângela não quer saber, diz que quer que Leandro siga as regras dela.

Lucas liga a Melanie e diz-lhe que Romeu apresentou queixa contra a mãe. Pede-lhe para parar de mentir aos pais. Mais tarde, na hamburgueria, Lucas, pede a Melanie que conte a verdade aos pais. Eles pensam que ela não acredita no que aconteceu no passado. Mel diz que o plano é descobrir os podres da editora e de Romeu, quer vingar a mãe por tudo o que ele fez. Ela pede-lhe que confie nela. Vai ilibar a mãe, só precisa de tempo.

Mel entra no quarto de Romeu, começa à procura de algo que ajude a ilibar a mãe das acusações. Abre uma caixa de objetos pessoais de Vanessa. Ela entra em casa à procura dos óculos de sol e segue para o quarto. Mel arruma a caixa com os objetos de Vanessa, olha em volta. Senta-se na cama e abre uma gaveta onde tira o papel envelhecido com a letra "Do Lado do Amor". Vanessa entra no quarto nesse preciso momento. Melanie fica em choque. Sandra entra em casa e fica alarmada ao ouvir a voz da mãe a vir do quarto. Vanessa está muito alterada com Melanie, que mente ao dizer que procurava por comprimidos. Sandra acha que Vanessa está a exagerar. Vanessa acusa-os de andarem todos cegos.

Melanie está muito nervosa, as mãos tremem-lhe. Rute percebe que se passou alguma coisa, liga a Linda para contar como achou Melanie. Linda fica nervosa ao saber que Vanessa gritou com a filha. Lucas detém-se ao ouvir e diz que ela sabe tomar conta dela.

No café, Cátia fala da ajuda que sempre deu a Lurdes. Esta finge-se magoada e acusa-a de a fazer sentir-se um fardo para ela. Cátia sonha em abrir um atelier de costura, mas Lurdes não gosta da ideia.

Gabriel e Rita falam de Sandra e Leandro. Melanie entra e eles disfarçam, falando nas superstições de Romeu. Melanie luta contra as lágrimas ao ver a capa da revista e enquanto lê a entrevista. Romeu dá-lhe conselhos e diz que quer gravar com ela hoje. Paloma queria que fosse ela a abrir o seu concerto mas Romeu quer que seja a dupla Sandra e Leandro.

Rute está preocupada com as contas quando Luís mostra a conta da clínica privada. Conta que Rogério foi despedido. Rute diz a Dora que vai ter de trabalhar mas sente-se sem forças.

Adelaide fica desagradada com as coisas que Vítor tem para vender. Tó Quim traz revistas pornográficas e um pénis de loiça. Serafim diz que a Dona Fernanda teve um acidente. Vítor corre para a ambulância mas Serafim não entra, percebe que houve um mal-entendido. Serafim só queria ajudar o cão que ficou dentro do carro. Vítor abre a porta à primeira.

Rebeca tenta relaxar, Márcio pergunta se está assim por sua causa. Rebeca diz que o perdoa mas ainda vai fazê-lo a maior estrela da editora.

Romeu diz a Melanie que fala com Vanessa, ela não precisa de voltar para a casa dos pais. À porta da editora, Mel vê a mãe a aproximar-se e pede para ela não fazer escândalos. Romeu fica incomodado com a presença de Linda. Esta pede a Melanie para viver com a família. Ela diz que gosta muito da mãe mas quer seguir com a vida dela.

Na editora, Melanie ainda está perturbada com o encontro com a mãe quando Leandro vem explicar-se, ela diz que passa em sua casa logo, é notório que lhe custa afastar-se dele.