Resumo: 10º Episódio - 15 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa falam sobre quem fez aquilo à fachada. Lucas e Bruno vão buscar as malas ao carro. Adelaide entra e diz que são bem-vindos à terra novamente e que há muitas pessoas que continuam a gostar deles.

Lady Julie termina a atuação. Ângela chama Márcio ao palco, ele começa a ficar nervoso e não consegue cantar. O público goza com ele. Sandra vai ter com Leandro enquanto lhe beija o rosto existe um jornalista que apanha o momento. Ângela paga-lhe para ele publicar aquela foto.

Lucas e Bruno pintam o que escreveram na casa. Lucas pede as chaves do carro ao pai para ir dar uma volta. Lucas estaciona o carro numa rua em Penafiel, Sandra sem o ver, faz marcha atrás e bate no carro dele. Culpa-o de ter batido e faz um drama. Lucas ignora e arranca dizendo-lhe adeus. Sandra fica irritada.

Sandra pergunta a Leandro se está em baixo por causa de Mel. Este diz-lhe que não devia ter acontecido nada entre eles os dois. Sandra fica magoada com ele e vai embora.

Discutem sobre os convidados. Romeu tem pena de Márcio, que esteve tão bem no casting. Paloma quer Melanie no seu próximo álbum, mas Romeu diz que tem planos para ela. Ficam a decidir quem ganha o concurso.

Acabam de anunciar o vencedor do concurso: Lady Julie sobe ao palco para receber o prémio. Melanie recebe uma chamada de Lucas, afasta-se em direção à Hamburgueria. Lucas encara a irmã, quer saber porque ela traiu a mãe e a família toda. Melanie fica horrorizada quando Lucas lhe conta que toda a família está em Portugal por culpa dela.

Emília desenha Rúben que faz pose, falam sobre o casamento. Discordam em tudo e ela fala sobre irem ao hospital por causa do anel. Rúben sai irritado.

Adelaide entrevista uma mulher para alugar o quarto. Assim que sabe da sua rotina diária despacha-a. Jéssica fica furiosa com a tia.

Rita está aborrecida, não acha nada que encaixe no som da música. Gabriel encontra uma letra dela e pergunta porque não apresenta aquela letra, ela acha que Romeu não vai aceitar. Gabriel dá-lhe confiança.

Rebeca está desiludida com o filho. Vítor diz a Márcio para ir para a cama e reclama com ela por ter exagerado, não pode exigir dele, a concretização dos sonhos dela. Ela não quer que ele seja um falhado. Vítor sente-se penalizado.

Acabam de desempacotar os caixotes com as coisas que trouxeram do Luxemburgo. Melanie chega e pergunta porque se mudaram para Portugal. Acaba por discutir com os pais. Linda diz que hoje resolve tudo e sai.

Vanessa e Romeu falam sobre Linda ter voltado, estão tensos com isso. Ouvem um barulho vindo da sala. Linda e Bruno estão irritados e Ângela ameaça chamar a Polícia. Linda explode e diz que conta a todos o que se passou no dia em que Anselmo desapareceu. Ângela faz-lhe frente e diz que destrói a filha como cantora se ela contar alguma coisa. Linda vai para bater em Ângela mas é travada por Bruno, que ameaça também, que se fizerem mal a Mel é com ele que vão ajustar contas.

Serafim serve atrás do balcão. Mel vê Leandro e pega nas suas coisas para ir embora. Leandro tenta falar com ela, mas Melanie explode e diz-lhe que sabe sobre ele e Sandra. Leandro quer explicar mas ela não acredita e sai desiludida.

Vanessa pergunta à irmã se foi ela que escreveu na parede da casa de Linda, mas Ângela nega. Vanessa fica nervosa.

Romeu olha fixamente para o papel com a letra da música, que Linda lhe deu há vinte anos atrás. Vanessa entra no quarto e ele guarda-o numa gaveta.

Rebeca sente-se em baixo por causa de Márcio, faz um drama por Vítor querer levar as suas encomendas para a venda da garagem. Márcio desmoralizado, pergunta se tem mesmo de ir a escola.

Luís está animado, canta a música que toca no rádio. Olha para o tablier e vê um sinal de avaria, pára o camião e ao sair cai mal e magoa-se no pé, grita com dores.