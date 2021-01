Resumo: 9º Episódio - 14 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita e Gabriel têm pena de Márcio por causa da mãe. Cajó chama por Márcio para fazer a audição. Rebeca quer entrar, mas Cajó não deixa. Márcio começa a cantar. Todos gostam da voz dele menos Paloma, que critica a postura nervosa dele. Romeu não liga e quer ouvir Márcio sem música de fundo. Ângela diz para terem calma a falar com a mãe dele porque é das que sufoca. Rebeca reza enquanto espera por Márcio. Este chega e assusta a mãe, diz-lhe que não sabe como correu e que lhe dói a barriga. Os dois vão embora e Rita e Gabriel riem-se.

Emília chega e diz a Rúben que sabe que ele escondeu o anel no empadão. Ele conta-lhe que comeu o anel. Emília diz-lhe que o anel não é importante, pode vir depois, que não é por isso que não ficam noivos e beija-o. Jéssica vê e fica desapontada.

Leandro chega e pede para falar com Romeu sobre o contrato. Romeu diz-lhe que isso é com Ângela e que confia nela. O que ela fez é o melhor para todos. Diz a Leandro para descontrair sobre o assunto.

Leandro vê Melanie. Diz-lhe que precisa de falar com ela. Melanie aproveita e diz-lhe que o que aconteceu entre eles foi um erro, é melhor ficarem só como colegas. Quer focar-se na sua carreira. Leandro fica desesperado.

A família de Linda e Bruno estão reunidos no café, falam sobre voltar para Portugal. Cátia não concorda. Falam do Café Gaiteiro que está para trespasse e podem pegar o negócio. Linda fala do dinheiro do seguro, mas ainda não é certo. Lucas não quer ir para Portugal. Linda fica angustiada.

Acabam todos de jantar. Romeu quer festejar o contrato de Melanie, Vanessa não gosta da ideia. Leandro chega, Melanie fica perturbada e sai. Leandro pede para falar com Sandra. Leandro diz a Sandra que só a vê como uma amiga e que a noite passada não devia ter acontecido. Sandra pede-lhe para não desistir dela, que muitos amores começam com amizades. Leandro fica encurralado.

Melanie atende a chamada de Lucas. Fica preocupada ao saber do assalto ao café e que o pai esteve no hospital. Diz-lhe que não pode voltar para casa, um dia ele vai entender. Lucas quer saber porque é que ela não volta e se está bem. Mel não lhe quer contar o que se passa e os motivos para ficar. Lucas fica preocupado.

Dr. Lacerda dá uma injeção a Paloma. Ela está com medo que não funcione. Cajó está cansado dos dramas dela, mas apoia-a sempre.

Na editora, Gabriel e Rita estão exaustos. Rita reclama do trabalho que tem e que não se sente feliz a trabalhar ali. Gabriel começa a ligar para os pais dos miúdos para despachar-se.

Márcio e Rebeca mal jantaram. Ela quer ligar a Romeu, mas Vítor não quer. Ligam-lhe da Editora a dizer que Márcio passou. Rebeca desmaia com a emoção. Márcio não parece feliz.

Dora mostra as fotografias que tirou no quarto para o anúncio. Explica a Adelaide como funciona a questão do aluguer do quarto.

Lurdes atende o telemóvel de Cátia e rejeita o trabalho para a filha, como se fosse Cátia a falar. Cátia chega e pergunta se ligaram, ela diz-lhe que não e convence-a que é melhor ir para Portugal com eles, desvalorizando a ideia de ir para França trabalhar em estilismo.

No jardim, em Luxemburgo, Lucas, Linda e Bruno caminham. Lucas diz que se for para Portugal não vai para a faculdade. Conta que falou com Melanie e está preocupado com ela, achou-a evasiva. Linda diz que está decidida a ir para Portugal.

Bruno olha para o cheque que recebeu da seguradora. Linda entra e ele fica nervoso, esconde o cheque e mente-lhe. Diz que a seguradora não está disposta a pagar. Ela fica indignada depois de tudo o que aconteceu.

Bruno está sentado no jardim à espera de Vânia, mulher de Renato. Sente-se muito culpado pela morte de Renato, diz a Vânia que não pode voltar atrás mas pode ajudá-la. Entrega-lhe todo o dinheiro que a seguradora lhe deu. Vânia aceita e diz que não vai contar à polícia.

Rute orienta os trabalhadores, retira a placa do trespasse do café. Sente-se orgulhosa ao ver a nova placa com o nome “Disco Disse”.

Cajó orienta os técnicos para a preparação do concurso dos Querubins de Ouro. Não para de andar de um lado para outro.

Está tudo pronto para voltarem para Portugal. Linda e Bruno olham para o café já com saudades. Lurdes, Cátia, Lucas, Linda e Bruno partem do Luxemburgo rumo a Portugal.

Está tudo pronto para o concurso. Ângela apresenta o concurso, agradece aos jurados por estarem presentes e apresenta a nova estrela, Melanie. Romeu e Melanie sobem ao palco e o público delira. Vemos Melanie com um visual ousado. Paloma arrepia-se com a voz dela. Leandro não consegue esconder a perturbação que ela lhe causa.

A família de Linda está a aproximar-se de carro da casa, não entendem porque está ali tanta gente a tapar a fachada. Linda gela quando as pessoas se afastam à chegada deles e vê escrito na parede, a tinta vermelha, a frase: Hora de ajustarmos contas. Assassina!