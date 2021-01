Resumo: 8º Episódio - 13 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na hamburgueria, Leandro está alcoolizado. Sandra chega e pede um café a Rebeca. Assim que Rebeca vira costas, Sandra despeja o conteúdo dos comprimidos já moídos no café e dá a beber a Leandro. Pede ajuda a Rebeca para o levar até ao carro.

No café, Bruno muito nervoso, espera por Sérgio e Renato. Estes entram e Bruno diz para fazerem tudo como combinaram e começa o "assalto". Dois agentes policiais entram. Sérgio foge mas Renato acaba por ser atingido com dois tiros da polícia. Bruno fica devastado pela culpa.

Sandra deita Leandro na cama, despe-o deixando-o em boxers. Despe-se também, espalhando a roupa de ambos pela casa e veste a t-shirt dele. Abre a porta a Melanie, que fica em choque. Vai embora nervosa. Sandra fecha a porta e sente que fez a coisa correta.

Ângela está a trabalhar, quando Romeu chega. Pergunta por Melanie e ele diz-lhe que ela muda-se para lá amanhã. Vanessa ouve irritada.

Bruno sente-se muito culpado pela morte de Renato. Linda fica muito preocupada ao ver Bruno, ele mente sobre o que se passou, diz que tentou lutar contra os assaltantes. O bombeiro diz a Linda que têm de levar Bruno ao hospital.

Vanessa está irritada com Romeu por levar Melanie a viver lá para casa. Ele diz-lhe que não há volta a dar quanto à decisão. Ela pede-lhe desculpas e beija-o. Vão fazer amor.

Melanie está desesperada, liga a mãe a pedir desculpa. Sente-se perdida, desliga a chamada a chorar e grita num ato de raiva.

Linda passou a noite no hospital ao lado de Bruno, que tem alguns hematomas e escoriações. Atende a chamada de Melanie, diz que não está chateada e percebe que a filha não está bem, do outro lado Melanie chora. Linda acha que tudo o que tem acontecido é um sinal para voltarem a Portugal. Bruno fica pensativo.

Leandro acorda, está de ressaca e muito confuso. Pergunta a Sandra o que aconteceu, ele não se lembra de nada, ela faz-se de vítima e pede-lhe para não a descartar depois da noite que tiveram.

Rebeca chega com Márcio para a audição e tenta subornar Gabriel para falar com Romeu oferecendo cartões de fidelização da hamburgueria. Mónica Sintra chega e Rebeca fica histérica ao vê-la, Paloma tenta que Mónica saia dali mas antes disso Rebeca pede-lhe um autógrafo. Mónica entra dentro do estúdio de gravação. Romeu e Ângela estão felizes por ela estar ali. Falam sobre o concurso. Lady Julie entra e começa a dançar.

Vítor está chateado porque a venda da garagem é organizada pela Junta de Freguesia. Adelaide argumenta com ele sobre isso e Vítor sai chateado.

Jéssica e Rúben estão a tratar do quarto de hóspedes. Tentam que fique o mais arranjado possível com o pouco tempo que há. Sentem-se atraídos. Dora chega e quer tirar umas fotos, pede a eles para fazerem umas poses como se fossem um casal apaixonado. Pede a Rúben para tirar a t-shirt. Os dois ficam sem jeito.

Emília procura o anel de noivado. Não encontra em lado nenhum, liga a Rúben para saber dele mas este não atende. Emília sente-se derrotada.

Sandra diz a Ângela que gostava realmente de se ter envolvido com Leandro. Ângela pede-lhe calma. Rute avisa que Melanie chegou. Ângela acomoda Melanie na casa. Combinam ir às compras mais tarde para tratar do seu novo look.

Existe um clima constrangedor entre Melanie e Vanessa. Ângela e Sandra chegam e colocam Melanie à vontade. Sandra é simpática para Mel.

Linda diz a Bruno para ter calma, está tudo tratado com o seguro, pergunta se ele acha que vão receber o dinheiro. Bruno ainda está perturbado, treme das mãos. Rute liga a Linda e conta-lhe que Melanie está a morar em casa de Romeu. Linda volta a frisar a Bruno que têm de voltar a Portugal antes que eles roubem a filha.

Sandra coloca Melanie à vontade, esta repara nas fotografias de Sandra e Leandro no quarto. Sandra começa a falar de Leandro como se tivessem uma química grande e diz que as coisas começaram a correr bem dentro e fora de palco.