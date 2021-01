Resumo: 7º Episódio - 12 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra desabafa com a tia queixando-se da presença de Mélanie, uma desconhecida a viver lá em casa. Ângela pede-lhe para aceitar as decisões dela e do pai, se o fizer promete que irá ter Leandro aos seus pés. Só precisa de confiar nela. Sandra fica interessada na ideia da tia.

Regressados ao Luxemburgo, Bruno fala com Lucas sobre Mélanie, que continua a defender a irmã. Linda continua a dizer que não deviam ter vindo embora sem Mélanie. Bruno sente que Linda o culpa.

Leandro e Mélanie beijam-se criando um clima maior entre eles, mas Melanie resiste e desfazem o beijo. Leandro pede desculpa e ela diz-lhe que a culpa não é dele.

Vítor informa Adelaide que vão fazer uma venda de garagem. Ela reclama, mas acaba por aceitar quando este lhe diz que o falecido marido iria querer que reabilitassem a equipa de ciclismo.

Ângela faz um suborno ao Dr. Lacerda para conseguir injeções de corticoides para Paloma conseguir acabar a tour, ele aceita apesar de avisar que é perigoso. Cajó tem medo mas Ângela diz que precisam disto para controlar a mulher dele.

Leandro e Mélanie chegam e comentam o ar apaixonado de Leandro. Cajó sai do gabinete com um ar agastado e todos estranham. Ângela chama Leandro ao gabinete e mostra novamente o contrato a Leandro. Ele fica desesperado quando lê que não pode ter uma relação enquanto cantar em dupla com Sandra.

Cajó entra mais calmo no gabinete de Romeu, que fala com Melanie sobre o concurso dos "Querubins de Ouro" e pergunta se ela quer cantar com ele na Final na Feira. Melanie entusiasmada, aceita.

Rúben não tem fome e explica a Rogério que comeu o anel de noivado. Rogério brinca com a situação e Rúben, apreensivo, acaba por contar que beijou a prima dele. Rogério diz-lhe para esquecer isso.

Rute chega a casa cansada e liga a Luís. Quer saber dele e pergunta porque mentiu pois a empresa dele não sabia que ele ia viajar. Luís percebe que foi apanhado a mentir mas consegue arranjar uma desculpa e ela acredita. O seu segundo telemóvel toca e ele disfarça tocando na buzina do camião. Desliga a chamada com Rute e liga para outra mulher.

Rebeca chega a casa e depara-se com o filho a dançar música clássica, fica irritada e pede-lhe para ir buscar os saltos dela, começam os dois a dançar música mais agitada, mas ele não consegue acompanhar a mãe.

Bruno está fazer exercício físico quando para e lembra-se de um momento há vinte anos atrás, com Melanie e Linda. Bruno empurra o carrinho onde está Mel e Linda cantarola ao seu lado.

Bruno encontra-se com Sérgio e explica o plano para ficar com dinheiro do seguro do café. Precisa que simule um assalto e que ele fique em mau estado e de forma convincente.

No café, Bruno diz a Linda para ir embora e pede à sogra para ir com ela. Está nervoso. Cátia percebe e quer ficar com ele mas ele quer ficar sozinho.

Melanie pega no telemóvel e vê que Leandro não respondeu. Fica confusa. Leandro está alcoolizado. Pede mais uma cerveja a Rebeca mas esta rejeita e ele grita com ela. Rebeca liga a Romeu, mas sem sucesso, vemos que liga para outra pessoa.

Melanie e Romeu terminam de ensaiar. Ela recebe uma sms de Leandro e fica feliz. Romeu aproveita o momento de satisfação dela e convida-a a viver lá em casa. Diz que quer que ela os considere como uma nova família, já que a dela está longe. Melanie aceita.

Ângela está a trabalhar quando Vanessa vem da cozinha e atende a chamada de Rebeca. Ângela, ao perceber que se trata de Leandro, retira o telemóvel a Vanessa e diz a Rebeca que ela vai resolver a situação. Ângela entra no quarto de Sandra. Acorda-a e diz-lhe que chegou a oportunidade de agir para ele ser seu.