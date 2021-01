Resumo: 6º Episódio - 11 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno e Linda estão exaustos. Quando saem do carro veem Mélanie à porta de casa. Mélanie pergunta porque que lhe mentiram. Os dois prometem esclarecer tudo.

Estão todos a tomar o pequeno-almoço e Vanessa avisa Romeu que se ele colocar Mélanie na editora, ela e a filha vão embora, Sandra apoia a decisão da mãe.

Já em casa, Mélanie está em choque com a história que mãe acaba de contar, mas faz os possíveis para não o mostrar. Bruno dá conforto a filha.

Luís acaba de entrar dentro do camião. Pousa as suas coisas em cima do banco, retira outro telemóvel do porta-luvas e liga-o. Recebe umas mensagens e liga para alguém.

Amadeu está reticente quanto a Rogério trabalhar na barbearia. Ele mostra o que fez no curso e Amadeu diz que ali é uma barbearia de machos e não um circo. Rogério começa a ter ideias quanto ao espaço, Amadeu diz-lhe que só fica pela avó dele. Rogério fica satisfeito.

Ruben adormeceu em cima das mantas. Acorda com Emília a olhar para ele. Está aflito por causa do que se passou com Jéssica. Emília quer repetir o jantar e pede desculpas.

Adelaide está prestes a sair quando Jéssica aparece e diz que não há gás. Adelaide abre o coração à sobrinha e diz que está falida. Jéssica quer ajudar a tia e pergunta porque não aluga os quartos vagos.

Mélanie entra na casa antiga da mãe com as suas coisas. Tira os lençóis velhos que cobrem os móveis. Abre as gavetas e procura algo onde possa escrever. Linda e Bruno caminham recordando o passado. Falam em ajudar a Mélanie com uma editora quando voltarem para o Luxemburgo. Quando chegam a casa, chamam por Mélanie mas não têm resposta. Linda vê um bilhete e mostra a Bruno, os dois leem que Mélanie vai assinar contrato com Romeu e que o passado e as mentiras deles não podem impedi-la de viver o seu sonho. Linda não quer acreditar no que lê. Bruno com raiva bate num objeto. Bruno e Linda não aceitam esta decisão de Mélanie.

Na editora, Ângela e Romeu estão felizes por Mélanie estar ali. Mélanie assina o contrato.

Sandra e Vanessa falam sobre Leandro. Sandra não quer desistir dele, o que deixa Vanessa contente.

Na editora festeja-se o contrato de Mélanie. Bruno e Linda chegam para leva-la de volta para casa. Mel rejeita e diz à mãe que não tem de pagar pelos erros dela. Bruno e Linda vão embora desiludidos. Bruno sente que falhou. Não tem como a deixar ali, mas se forçarem será pior. Bruno quer arranjar dinheiro para Mélanie gravar um disco. Decidem voltar para o Luxemburgo.

Luís está prestes a voltar à estrada de novo. Rogério chega cansado e só reclama do primeiro dia de trabalho. Luís irritado diz-lhe que tanto ele como a irmã têm de contribuir para casa.

Dora está apreensiva quando vê o estado decadente do quarto que Adelaide quer arrendar. Jéssica pergunta se não consegue disfarçar com uns filtros nas fotos. Adelaide pede à sua sobrinha para ligar a Rúben a pedir ajuda.

Emília preparou jantar romântico, pensa que Ruben a pedirá em casamento. Ruben está nervoso, não quer pedi-la hoje em casamento. Recebe telefonema de Jéssica a pedir ajuda, diz que amanhã passa lá. Pede desculpas a Emília e vai para dentro. Jéssica ligou a Ruben a pedir ajuda. Ainda está com uma voz nasalada por causa do ataque de espirros que teve.

Vítor chega e vê mais uma encomenda. Rebeca tenta justificar-se, farto diz que vai dar uma volta para pensar numa solução. Sai quando Márcio entra na sala e Rebeca diz-lhe para ir ensaiar.

Mélanie e Leandro ensaiam, mas a dado momento. Mélanie quebra e começa a chorar. Leandro dá-lhe apoio e não resiste e beija-a. Ângela assiste furiosa.

Vanessa e Sandra estão muito irritadas porque Romeu convidou Mélanie para viver ali em casa. Ângela chega e em modo autoritário chama Sandra para falar consigo. Vanessa pergunta diretamente a Romeu se ele ainda gosta de Linda, Romeu não responde e sai.