Resumo: 5º Episódio - 8 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rúben prepara tudo para o jantar romântico com Emília. Rogério goza com ele. Rogério ajuda-o a treinar o pedido de casamento.

Emília diz a Rebeca que está farta de esperar pelo pedido de casamento, ela diz-lhe para Emília dar dicas a Rúben. Vítor chega para vir buscar comida e pergunta se já devolveu as coisas, Rebeca muda de assunto e fala sobre o filho.

Márcio está a ver vídeos de Ballet mas quando Vítor chega, ele põe a música de Romeu. Vítor reclama das compras de Rebeca. Pede ao filho para cantar, quer que ele ganhe o concurso.

Romeu para em frente da casa de Linda. Linda chega muito nervosa, tenta ligar para alguém mas sem sucesso. Romeu sai do carro nervoso. Linda entra em casa quando Romeu entra atrás dela. Romeu quer saber se Melanie é filha dele, ela mente e diz que não, que o traiu com Bruno há vinte anos atrás. Bruno chega e reconhece o carro. Pergunta se o carro que está lá fora é dele e Romeu diz que sim. Bruno bate-lhe e ameaça acabar com ele. Romeu vai embora.

Em casa de Romeu, Linda fala com Vanessa, quer afastar Melanie da editora e diz que se Vanessa não ajudar também não se livra delas. Vanessa diz que ela não manda nela. Linda lembra-a que fez o que ela pediu no passado e desapareceu. As duas trocam acusações e discutem. Sandra chega e Linda sai. Ela quer saber o que se passa e diz que vai ligar ao pai para ele lhe explicar, já que a mãe não lhe conta nada. Vanessa tenta impedir. Sandra sai e Vanessa vai atrás dela. Sandra não consegue evitar que a mãe entre no quarto. Vanessa pede ajuda à filha para fazer com que Mel saia da vida delas pois é a única maneira de Sandra ficar com Leandro.

Dora e Rute falam sobre Sandra enquanto Luís espera que o filho lhe apare o cabelo. Adelaide chega e diz a Rogério que Amadeu precisa de ajuda na Barbearia e quer ver a experiência que ele tem. Rogério fica contente pela oportunidade.

Emília chega a casa e percebe que se esqueceu do jantar. Rúben acorda e fica irritado quando ela lhe diz que ficou a beber cervejas com Rebeca. Sai chateado. Emília começa a comer o empadão e trinca o anel de noivado escondido, percebe a intenção de Rúben e fica a sentir-se culpada.

Romeu entra no carro e tenta acalmar-se. Pega no telemóvel e liga a Mel. Pergunta se ela ainda quer assinar contrato com a sua editora, quer que ela trabalhe com ele.

Melanie fica surpreendida quando ouve Romeu dizer que a quer a trabalhar na editora. Fica confusa com aquele telefonema pois não sabe o que fazer.

No momento em que Romeu roda a chave na ignição do carro, Bruno entra e senta-se ao seu lado. Está descontrolado, como nunca o vimos. Quer que Romeu recuse trabalhar com Melanie e se assim for ele e a sua família partem. Romeu diz a Bruno que ele está louco. Bruno diz que ele ainda não viu nada e sai do carro. Romeu dá um murro no volante.